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ATV'nin iddialı dizisi Zengin ve Yoksul'un afişi yayınlandı! Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2019 02:31 | Son Güncelleme

Yapımını NTC Medya'nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu 'Zengin ve Yoksul' dizisi farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. İddialı dizi Zengin ve Yoksul'un afişi de yayınlandı. Peki Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Zengin ve Yoksul dizisi ilk bölüm fragmanları.

ATV'nin iddialı dizisi Zengin ve Yoksul'un afişi yayınlandı! Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor?

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören Zengin ve Yoksul dizisinin afişi de oldukça beğenildi.

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Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 'Zengin ve Yoksul' Nisan ayında atv'de başlayacak.

Zengin ve Yoksul dizisinden iki yeni fragman yayınlandı. Fragmanlarda en çok ilgi çeken isimler Karan ve Aziz karakterlerini canlandıran Gökhan Alkan ve Osman Sonant oldu. Kızının Aziz'i suçladığı teaser için izleyicilerin Osman Sonant'a yazdığı 'sen iyi bir insansın üzülme' yorumları dikkat çekerken, Gökhan Alkan ile ilgili olarak 'seni ve sesini çok özlemişiz' yorumları yapıldı.

Farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan Zengin ve Yoksul, Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner gibi ekranların sevilen oyuncularıyla en kısa zamanda ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

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