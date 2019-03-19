MAGAZİN

Atv'nin yeni dizisi Canevim'e flaş transferler! Canevim konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 19.03.2019 20:08 | Son Güncelleme

atv'nin Koliba Film imzalı yeni dizisi Canevim'in hazırlıkları devam ediyor.

Atv'nin yeni dizisi Canevim'e flaş transferler! Canevim konusu nedir?

Koliba Film’in merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in kadrosuna sanat dünyasının usta isimleri, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın ve Burcu Tuna ile minik yetenek Ömrüm Nur Çamçakallı katıldı.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği Canevim’in hazırlıkları devam ediyor.

Dizinin kadın başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz ile iki önemli karakteri canlandıracak Simge Selçuk ve Nihan Büyükağaç geçen hafta belli olmuştu.

b3170dec-9cdc-410f-bb31-43cded0fd0e-ZLk2

Canevim kadrosunun omurgasını teşkil edecek usta oyunculardan Zuhal Gencer Erkaya 'Günnur', Rıza Akın 'Hamza', Burcu Tuna 'Elvan', Ömrüm Nur Çamçakallı ise minik Ayşe karakterini oynayacak.

c801be07-7362-49c2-9da1-46cd44fd2bb-pC7I

Canevim kadrosunun erkek başrol oyuncuları için de önemli isimlerle görüşüldüğü ve yakında tüm kadronun belirleneceği belirtildi.

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuracak, atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Çocuklar Duymasın'da sürpriz gelişme! O isim geri dönüyor!Çocuklar Duymasın'da sürpriz gelişme! O isim geri dönüyor!
Yeni dizi Yaralı Kuşlar ekran için gün sayıyor!Yeni dizi Yaralı Kuşlar ekran için gün sayıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canevim atv

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gülperi dizisinde sürpriz ayrılık!

Gülperi dizisinde sürpriz ayrılık!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizim Hikaye dizisine iki sürpriz oyuncu! Bizim Hikaye 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye dizisine iki sürpriz transfer!

Diriliş Ertuğrul'da Osman'a dedesi Süleyman Şah tarafından beylik müjdeleniyor! Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da Osman'a beylik müjdeleniyor!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın oğlu Doruk öldü mü? Kadın dizisi 55. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da büyük şok "Oğlunu öldürdüler"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a yırtıcı kuşlarla işkence! EDHO 129. son bölüm izle!

EDHO'da Hızır'a görülmemiş işkence!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya evliliklerindeki krizi aşacak mı? İstanbullu Gelin 77. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında büyük kriz!

Arka Sokaklar'da Hüsnü ve Meryem'in düğün hazırlıkları! Arka Sokaklar 510. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Hüsnü ve Meryem'in evlilik heyecanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.