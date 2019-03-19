Atv'nin yeni dizisi Canevim'e flaş transferler! Canevim konusu nedir?

Koliba Film’in merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in kadrosuna sanat dünyasının usta isimleri, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın ve Burcu Tuna ile minik yetenek Ömrüm Nur Çamçakallı katıldı.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği Canevim’in hazırlıkları devam ediyor.

Dizinin kadın başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz ile iki önemli karakteri canlandıracak Simge Selçuk ve Nihan Büyükağaç geçen hafta belli olmuştu.

Canevim kadrosunun omurgasını teşkil edecek usta oyunculardan Zuhal Gencer Erkaya 'Günnur', Rıza Akın 'Hamza', Burcu Tuna 'Elvan', Ömrüm Nur Çamçakallı ise minik Ayşe karakterini oynayacak.

Canevim kadrosunun erkek başrol oyuncuları için de önemli isimlerle görüşüldüğü ve yakında tüm kadronun belirleneceği belirtildi.

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuracak, atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.



