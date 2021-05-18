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Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın oyuncu kadrosu belli oldu! İşte Kalp Yarası dizisi konusu

18.05.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında Kalp Yarası isimli yeni bir dizi başlıyor. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Antakya-Hatay’da çekilen atv’nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor. Dizide Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel başrollerde oynuyor. İşte Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu ve konusu.

Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın oyuncu kadrosu belli oldu! İşte Kalp Yarası dizisi konusu

Kalp Yarası dizisi genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Hatay’ın eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor.

KALP YARASI KONUSU

Antakya’nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe’nin öyküsü, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Görkemli bir coğrafyadan aktarılacak dizinin kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği dizinin genel hikayesi, sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası’nın yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor.

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