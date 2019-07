Audi Cup 2019 ne zaman başlayacak hangi kanalda yayımlanacak?

Gerek Türkiye’de gerekse de Avrupa’da futbol severler kıtanın en güç takımlarının buluştuğu Audi Cup 2019’u bekliyor. Fenerbahçe’nin de katıldığı organizasyon da Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur takımları ter alıyor. Peki kupa ne zaman başlayacak, Fenerbahçe ilk maçını kimler oynayacak ve maçlar nasıl izlenebilecek.

AUDİ CUP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İki günlük Audi Cup 2019 organizasyonu 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz’da oynanacak ilk maçaların kazananları 31 Temmuz’da final oynayacak, kaybedenleri ise üçüncülük maçına çıkacaklar. Yani her takım iki maç oynayacak.

FENERBAHÇE HANGİ TAKIMLA, SAAT KAÇTA OYNAYACAK?

Turnuvada ilk maçlar Real Madrid Tottenham Hotspur ve Bayern Münih Fenerbahçe arasında oynanacak.

Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat 21.30’da başlayacak ve karşılaşma Türkiye’de D-Samrt'tan izlenebilecek.

BAYERN MUNİH FENERBAHÇE MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Önemli takımalrın sahne alacağı kupa dünyanın dört bir yanından izleyicileri çekiyor ki yurtdışında pek çok televizyon da maçlar canlı yayımlanacak. İşte yurtdışındaki kanallar:

Hindistan = SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Endonezya = RCTI

Uluslararası = Bet365

İrlanda = ITV 4

Arnavutluk = SuperSport 2 Digitalb

Andorra = RMC Sport 1

Angola = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Arjantin = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Avusturya = ZDF

Bangladeş = SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Benin = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Bhutan = SONY TEN 2 HD

Bolivya = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bosna Hersek = Arena Sport 2

Botsvana = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Brezilya = Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Brunei = Astro Go

Bulgaristan = Voyo Sport, Ring.bg

Burkina Faso = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Burundi = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Kamerun = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Kanada = DAZN

Cape Verde = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Orta Afrika Cumhuriyeti = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Çad = SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, SL4G

Şili = ESPN Sur, ESPN Play Sur

Çin = Guangdong Sports Channel, PPTV Sport China

Kolombiya = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Comoros = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Kongo = SL4G, SuperSport 3 Africa

Demokratik Kongo = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Cote D'Ivoire = SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, SL4G

Hırvatistan = Arena Sport 2

Danimarka = Viaplay Denmark, TV3 Sport

Djibouti = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Ekvador = ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ekvator Ginesi = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Eritrea = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Ethiyopya = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Finlandiya = Viaplay Finland, Viasat Sports Premium, Viasat Football HD

Fransa = RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Gabon = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Gambiya = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Almanya = ZDF

Gana = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Gine = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Guinea-Bissau = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Hong Kong = 662 Sports 2, 602 HD Sports 2

Japonya = DAZN

Kenya = SL4G, SuperSport 3 Africa

Kore Cumhuriyeti = SBS ESPN Korea

Lesotho = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Liberya = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Lüksemburg = RMC Sport 1

Makedonya = Arena Sport 2 Serbia

Madagaskar = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Malavi = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Malezya = Astro SuperSport 2, Astro Go

Maldivler = SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Mali = SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, SL4G

Mauritius = SuperSport 3 Africa, SL4G, RMC Sport 1

Monaco = RMC Sport 1

Karadağ = Arena Sport 2 Serbia, Arena Sport 2

Mozambik = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Namibya = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Nepal = SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Hollanda = Fox Sports Go, Fox Sports 4

Nijer = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Nijerya = SuperSport 3 Africa, SL4G

Norveç = Viasport 1, Viaplay Norway

Pakistan = SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Paraguay = ESPN Sur, ESPN Play Sur

Peru = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Polonya = IPLA, Polsat Sport

Portekiz = Sport TV1

Rusya = Матч! Футбол 1, Матч! Игра

Ruanda = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Sao Tome And Principe = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Senegal = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Sırbistan = Arena Sport 2 Serbia, Arena Sport 2

Seyşeller = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Sierra Leone = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Singapur = HUB Sports 2

Somali = SuperSport Maximo

Güney Afrika = SuperSport 3, SuperSport Maximo, SL4G

Güney Sudan = SL4G, SuperSport 3 Africa

İspanya = TeleMadrid

Sri Lanka = SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Sudan = SuperSport Maximo

Svaziland = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

İsveç = Viasat Sports Premium, Viaplay Sweden

İsviçre = RMC Sport 1

Tanzanya = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Togo = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Türkiye = Spor Smart HD

Uganda = SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, SL4G

Birleşik Krallık = ITV 4

Uruguay = ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Zambiya = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Zimbabve = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo