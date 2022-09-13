Senaryosu Matthew Newton tarafından yazılan Ava filminin başrollerini Jessica Chastain ve Colin Farrel paylaşıyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki AVA filminin konusu nedir? AVA filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AVA KONUSU NEDİR?

Göründüğünden daha tehlikeli biri olan Eve aslında bir suikastçıdır. Para karşılığı suikastlar düzenleyen Eve, dünyayı dolaşarak cinayet işler. Ancak aldığı son işle başı belaya girer. Başarılı suikastçı, bundan sonra hayatta kalmak için çabalamak zorunda kalır.

AVA OYUNCULARI KİMLER?

Jessica Chastain

Colin Farrell

John Malkovich

Falk Hentschel

Diana Silvers

Geena Davis

