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AVA filminin konusu nedir? AVA filminin oyuncuları kimler?

13.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVA, Amerika yapımı aksiyon ve dram filmidir. Film, 2019'da vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Tate Taylor yer aldı. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki AVA filminin konusu nedir? AVA filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AVA filminin konusu nedir? AVA filminin oyuncuları kimler?

Senaryosu Matthew Newton tarafından yazılan Ava filminin başrollerini Jessica Chastain ve Colin Farrel paylaşıyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki AVA filminin konusu nedir? AVA filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AVA KONUSU NEDİR?

Göründüğünden daha tehlikeli biri olan Eve aslında bir suikastçıdır. Para karşılığı suikastlar düzenleyen Eve, dünyayı dolaşarak cinayet işler. Ancak aldığı son işle başı belaya girer. Başarılı suikastçı, bundan sonra hayatta kalmak için çabalamak zorunda kalır.

AVA OYUNCULARI KİMLER?

Jessica Chastain
Colin Farrell
John Malkovich
Falk Hentschel
Diana Silvers
Geena Davis

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Anahtar Kelimeler:
ava film
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