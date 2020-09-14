Avatar 2'den gelen set fotoğrafları beklentileri yükseltti

Yönetmenliğini James Cameron'un yaptığı, Yeni Zelanda'da çekilen Avatar serisinin devam filmi Avatar 2'den yeni kareler paylaşıldı.

Çekimlerine salgın nedeniyle ara verilen, ancak mayıs ayında yeniden başlanan Avatar 2 filminin setinden yeni fotoğraflar geldi.

Su altı çekimlerinin gösterildiği görüntülerde bilim kurgu kraliçesi olarak tanınan Sigourney Weaver, çekimlerde bir su altı gösterisi yaptı.

Twitter mesajında, "Avatar devam filmlerinin setinden: Sigourney Weaver, su altındayken bile bir dublör kullanmamaktan asla çekinmez!"denildi.

Sigourney Weaver’in canlandırdığı Dr. Grace Augustine karakteri, Pandora gezegeninde insanlardan kaçarken gövdesinden vurularak 2009’daki orijinal Avatar’da ölmüş gibi görünüyordu. Yine devam filmleri için geri dönen Sam Worthington’ın canlandırdığı Jake Sully, Tree of Souls’a ulaşacak kadar uzun yaşamasına yardım ediyor.

Na’vi, bilincini bir avatar bedenine aktarıyor ve anılarının Pandora’nın ekosisteminde saklanmasını sağlayan bir sinirsel bağlantı oluşturuyor. 2009’daki ilk filmden sonra merakla beklenen ikinci filmin 16 Aralık 2022’de gösterime girmesi planlanıyor.





