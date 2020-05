Avatar 2 filminin çekimleri başladı

Vizyona girdiği dönem gişe rekoru kıran Avatar 2 filminin çekimleri, koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu. Yeniden, Yeni Zelanda’da çekimlerine başlanılan filmin yapımcısı Jon Landau, virüsle mücadeledeki başarılı politikaları sayesinde güvenle sete döndüklerini söyledi.

Bir radyo kanalına bağlanıp film hakkında bilgi veren Landau “Bu, Sully ailesinin ve aileyi bir arada tutanın hikâyesi. Bu filmde Jake ve Neytiri'nin bir ailesi var, evlerini terk etmeye zorlanıyorlar ve suyun üstü, etrafı ve içi de dâhil olmak üzere Pandora'nın farklı bölgelerini keşfe çıkıyorlar” dedi.

İLK FİLMİN ÜZERİNDEN 12 YIL GEÇTİ

Filmin üzerinden 12 yıl geçmesini sorun etmediğini de belirten yapımcı şöyle devam etti: “İnsanlar, neden her zamankinden daha fazla bir şekilde eğlenceye yöneldi? Bence içerisinde olduğumuz dünyadan kaçmak için, hayatlarında yaşadıkları baskılardan kaçmak için. Avatar ile birlikte insanların, takip edebilecekleri inanılmaz karakterlere sahip inanılmaz bir dünyaya girmesine fırsat veriyoruz. Tıpkı Peter Jackson'ın Lord of the Rings ile yaptığı gibi. Yani yapmak istediğimiz şey bu.”