Edirne'de esnaf isyan etti! Parayı yırtıp herkesi uyardı!

Edirne'nin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi'nde hafta sonu yaşanan iş yoğunluğu sırasında bazı esnafa sahte 50 Bulgar levası verildiği iddiası, esnaf arasında tedirginlik yaşattı.

ESNAF PARAYI YIRTTI

Yaşanan olayın ardından sahte olduğu anlaşılan 50 levayı yırtan bir esnaf, "Zaten zor günler geçiriyoruz. 50 leva yaklaşık bin 250 lira yapıyor. Bütün gün o kadar para kazanmadık" ifadelerini kullanarak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Daha önce benzer bir durumla karşılaşmadıklarını ifade eden esnaf, özellikle yabancı para ile yapılan alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, diğer iş yeri sahiplerini uyardı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır