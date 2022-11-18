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Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi belli mi? Avatar 2: Suyun Yolu konusu ve oyuncuları

18.11.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avatar 2 filminin ne zaman vizyona gireceği sinema severler tarafından merak ediliyor. Avatar film serisinin ilki 2009 yılında yayınlarak izlenme rekorları kırmıştı. Avatar 2 filminin konusu ve oyuncuları da merak edilen bir diğer konu. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi belli mi? İşte Avatar 2: Suyun Yolu konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi...

Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi belli mi? Avatar 2: Suyun Yolu konusu ve oyuncuları

Avatar 2009 yılında yayınlanan ABD yapımı bilim kurgu filmidir. Avatar 2 filminin çekimlerinin başlamasının ardından vizyon tarihi sıklıkla sorgulanmaya başladı. 2021 yılında yayınlanması beklenen Avatar 2'nin vizyon tarihi birkaç kez ertelendi. James Cameron'ın yazıp yönettiği Avatar, tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu kazanmıştır. İşte Avatar 2: Suyun Yolu vizyon tarihi ve detaylar...

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney'den tarafından yapılan açıklamaya göre, Avatar 2, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

Öte yandan eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyor.

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AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Avatar 2 oyuncu kadrosu şu şekilde;

Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones

avatar 2 suyun yolu

AVATAR 2 KONUSU

Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

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