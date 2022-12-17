Avatar 2 Suyun Yolu konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar 2 Suyun Yolu nasıl izlenir? 13 sene sonra yeniden vizyonda!

Avatar filmi ilk olarak 2009 yılında vizyona girdi. Bilim kurgu filmi olan Avatar, vizyona girdiğinde gişe rekorları kırmış ve dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmuştu. Beklenen filmin ikincisi çıktı. Avatar 2 Suyun Yolu vizyonda yer aldı. Filmin yönetmen koltuğunda James Cameron yer alıyor. Peki Avatar 2 Suyun Yolu konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar 2 Suyun Yolu nasıl izlenir? İşte detaylar...

AVATAR 2 SUYUN YOLU KONUSU NEDİR?

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor.

AVATAR 2 SUYUN YOLU OYUNCULARI KİMLER?

Jake Sully - Sam Worthington

Zoe Saldana - Neytiri

Stephen Lang - Albay Miles Quaritch

Sigourney Weaver - Kiri

Kate Winslet - Ronal

Cliff Curtis - Tonowari

Jamie Flatters - Neteyam

Britain Dalton - Lo'ak

Trinity Jo-Li Bliss - Tuk

Bailey Bass - Tsireya



