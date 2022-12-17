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Avatar 2 Suyun Yolu konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar 2 Suyun Yolu nasıl izlenir? 13 sene sonra yeniden vizyonda!

17.12.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avatar filmi konusu ve başarılı oyuncu kadrosu kadar grafikleriyle de seyircinin dikkatini çeken filmlerden biriydi. Avatar efsanesi, 13 yıl sonra 'Avatar 2 Suyun Yolu' adıyla ekranlara geri döndü. Peki Avatar 2 Suyun Yolu konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar 2 Suyun Yolu nasıl izlenir? İşte detaylar...

Avatar 2 Suyun Yolu konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar 2 Suyun Yolu nasıl izlenir? 13 sene sonra yeniden vizyonda!

Avatar filmi ilk olarak 2009 yılında vizyona girdi. Bilim kurgu filmi olan Avatar, vizyona girdiğinde gişe rekorları kırmış ve dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmuştu. Beklenen filmin ikincisi çıktı. Avatar 2 Suyun Yolu vizyonda yer aldı. Filmin yönetmen koltuğunda James Cameron yer alıyor. Peki Avatar 2 Suyun Yolu konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar 2 Suyun Yolu nasıl izlenir? İşte detaylar...

AVATAR 2 SUYUN YOLU KONUSU NEDİR?

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Avatar 2 Suyun Yolu konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar 2 Suyun Yolu nasıl izlenir? 13 sene sonra yeniden vizyonda!

AVATAR 2 SUYUN YOLU OYUNCULARI KİMLER?

Jake Sully - Sam Worthington
Zoe Saldana - Neytiri
Stephen Lang - Albay Miles Quaritch
Sigourney Weaver - Kiri
Kate Winslet - Ronal
Cliff Curtis - Tonowari
Jamie Flatters - Neteyam
Britain Dalton - Lo'ak
Trinity Jo-Li Bliss - Tuk
Bailey Bass - Tsireya


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