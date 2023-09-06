Avatar Atakan'dan "Son çocukta niye zengin sarısı yok?" sorusuna olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

Survivor'ın ardından 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Kick boks ve Muay Thai sporcusu Avatar Atakan, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Haziran 2018'de ilk çocukları Leon Aslan Arslan'ı kucaklarına alan çift, bu yıl ikinci kez anne - baba olmasının sevincini yaşadı.

Kızları Zenia, oğulları Aslan'ın aksine esmerliği ile dikkat çekiyor.

O YANITI GÖREN KAHKAHA ATTI

Avatar Atakan bir Instagram kullanıcısının, "Son çocukta niye zengin sarısı yok?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

"O EKONOMİNİN KÖTÜ ZAMANINDA DOĞDU"

Ünlü ismin "O ekonominin kötü zamanında doğdu" yorumunu görenler kahkahaya boğuldu.





