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Avatar Atakan'dan "Son çocukta niye zengin sarısı yok?" sorusuna olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

06.09.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın eski yarışmacılarından Avatar Atakan sosyal medya hesabında yaptığı 'aile' paylaşımıyla dikkat çekti. Bu yıl kucaklarına aldıkları ikinci çocukları Zenia'nın da yer aldığı bir görüntü paylaşan ünlü isim, bir Instagram kullanıcısının "Son çocukta niye zengin sarısı yok?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Survivor'ın ardından 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Kick boks ve Muay Thai sporcusu Avatar Atakan, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Haziran 2018'de ilk çocukları Leon Aslan Arslan'ı kucaklarına alan çift, bu yıl ikinci kez anne - baba olmasının sevincini yaşadı.

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Kızları Zenia, oğulları Aslan'ın aksine esmerliği ile dikkat çekiyor.

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O YANITI GÖREN KAHKAHA ATTI

Avatar Atakan bir Instagram kullanıcısının, "Son çocukta niye zengin sarısı yok?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

"O EKONOMİNİN KÖTÜ ZAMANINDA DOĞDU"

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Ünlü ismin "O ekonominin kötü zamanında doğdu" yorumunu görenler kahkahaya boğuldu.

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