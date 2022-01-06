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Avatar Atakan'dan Survivor All Star yorumu: Gerginlik kaos seviyorsanız, Survivor'ı izliyorsunuz

06.01.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star kadrosunda ünlüler takımında yarışacak olan 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, 2016 yılından sonra bir kez daha şampiyonluk istediğini söyledi. Atakan, "Gerginlik kaos seviyorsanız, Survivor'ı izliyorsunuz bu sene" dedi. Final koltuğunda oturabilecek isimlerle ilgili de tahminlerini paylaşan Avatar Atakan, "Karşı takımda Ogeday, Hikmet, Anıl, Berkan, Gökhan gibi iyi isimler var. Kadınlarla da finale oturabileceğimi düşünüyorum. 3 şampiyondan biri son 4 arasında olur" dedi.

Avatar Atakan'dan Survivor All Star yorumu: Gerginlik kaos seviyorsanız, Survivor'ı izliyorsunuz

2016 yılında düzenlenen Survivor finalinde Serkay Tütüncü'yü geride bırakıp şampiyonluk kupasını kaldıran, yarışmanın iddialı isimlerinden Avatar Atakan, Survivor All Star 2022'de yeniden yarışacak.

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Avatar Atakan, 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu. Survivor All Star 2022, ünlüler kadrosunda yarışacak olan iddialı yarışmac bu sezonki parolasını da 'şampiyonluk' olarak açıkladı.

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"ÇOK GÜÇLÜ YARIŞMACILAR VAR"

İşte Avatar Atakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İnşallah uzun süre kalırım, şampiyon olarak gelirim. Allah izin verirse seyircilerimizin desteğiyle şampiyon olacağım. Tabii ki çok güçlü yarışmacılar var.

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Adem ile aynı takımdayız. Adem yakın arkadaşım benim. Zorlanacağımı sanmıyorum. Rakibiz, ilk başta karşı takım var söz konusu. Ogeday, Hikmet, Anıl, Berkan, Gökhan var. İyi isimler var. Önce onunla yarışmamız gerekiyor."
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"GÖZÜMÜ HİÇ KİMSE KORKUTMUYOR"

"Gözümü hiç kimse korkutmuyor. Kadınla da finale oturabileceğimi düşünüyorum eğer finalde olursa. 3 şampiyondan biri son 4'te olur muhtemelen. Gidip orada icraat yapmak lazım, konuşmak için erken.

"KAOS GERGİNLİK SEVİYORSANIZ SURVIVOR'I İZLEYİN"

"Sürpriz oldu benim için de son dakika açıklandım. Gerginlik kaos seviyorsanız, Survivor'ı izliyorsunuz bu sene. Aslan'dan ve eşimden ayrı kalacağım. En yıpratıcı tarafı o olacak diye düşünüyorum. "

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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