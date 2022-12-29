Avatar çılgınlığına onlar da katıldı! Ünlülerin yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlarını oyluyoruz

Son günlerde aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi yapay zeka ile avatar oluşturup sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Büyük beğeni toplayan bu eğlenceli deneyime katılan ünlülerin avatarlarını sizin için derledik. Haydi birbirinden ünlü isimlerin avatarlarını oylayalım!

1. Rihanna

Rihanna'yı nasıl buldunuz? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

2. Serdar Ortaç

Peki ya Serdar Ortaç? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

3. Hadise

Hadise'yi nasıl buldunuz? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

4. Messi

Sizce Messi nasıl? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

5. Seda Sayan

E Seda Sayan olmadan olmaz! Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

6. Megan Fox

Megan Fox'u nasıl buldunuz? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

7. Defne Samyeli

Defne Samyeli nasıl peki? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

8. Jared Leto

Jared Leto nasıl sizce? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

9. Merve Boluğur

Merve Boluğur'u da unutmadık! Sizce nasıl? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

10. Morgan Freeman

Peki ya Morgan Freeman? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

11. Pelin Karahan

Pelin Karahan'ı nasıl buldunuz? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

12. Ebru Polat

Sizce Ebru Polat nasıl? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

13. Ece Erken

Ece Erken'e ne dersiniz? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

14. Richarlison

Ya Richarlison? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

15. Mine Tugay

Mine Tugay nasıl? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

16. Elçin Sangu

Peki ya Elçin Sangu? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

17. Deniz Işın

Ve son olarak Deniz Işın? Beğendim Eh işte... Beğenmedim Şahane

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.