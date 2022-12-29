Avatar çılgınlığına onlar da katıldı! Ünlülerin yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlarını oyluyoruz

Son günlerde aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi yapay zeka ile avatar oluşturup sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Büyük beğeni toplayan bu eğlenceli deneyime katılan ünlülerin avatarlarını sizin için derledik. Haydi birbirinden ünlü isimlerin avatarlarını oylayalım!
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.