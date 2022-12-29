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  4. Avatar çılgınlığına onlar da katıldı! Ünlülerin yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlarını oyluyoruz

Avatar çılgınlığına onlar da katıldı! Ünlülerin yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlarını oyluyoruz

29.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü isimlerin de katıldığı sosyal medyadaki avatar çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Gelin; Rihanna'dan Messi'ye, Seda Sayan'dan Serdar Ortaç'a ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlarını oylayalım!

Avatar çılgınlığına onlar da katıldı! Ünlülerin yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlarını oyluyoruz

Son günlerde aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi yapay zeka ile avatar oluşturup sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Büyük beğeni toplayan bu eğlenceli deneyime katılan ünlülerin avatarlarını sizin için derledik. Haydi birbirinden ünlü isimlerin avatarlarını oylayalım!

1. Rihanna

Rihanna

Rihanna'yı nasıl buldunuz?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

2. Serdar Ortaç

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Peki ya Serdar Ortaç?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

3. Hadise

Adsız tasarım - 2022-12-29T144446.576

Hadise'yi nasıl buldunuz?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

4. Messi

Adsız tasarım - 2022-12-29T144505.100

Sizce Messi nasıl?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

5. Seda Sayan

Adsız tasarım - 2022-12-29T144701.248

E Seda Sayan olmadan olmaz!

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

6. Megan Fox

Megan_Fox

Megan Fox'u nasıl buldunuz?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

7. Defne Samyeli

Adsız tasarım - 2022-12-29T144353.236

Defne Samyeli nasıl peki?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

8. Jared Leto

Jared_Leto

Jared Leto nasıl sizce?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

9. Merve Boluğur

Adsız tasarım - 2022-12-29T144537.000

Merve Boluğur'u da unutmadık! Sizce nasıl?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

10. Morgan Freeman

Adsız tasarım - 2022-12-29T144413.534

Peki ya Morgan Freeman?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

11. Pelin Karahan

Adsız tasarım - 2022-12-29T144632.314

Pelin Karahan'ı nasıl buldunuz?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

12. Ebru Polat

Adsız tasarım - 2022-12-29T144613.725

Sizce Ebru Polat nasıl?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

13. Ece Erken

Adsız tasarım - 2022-12-29T144645.086

Ece Erken'e ne dersiniz?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

14. Richarlison

Richarlison

Ya Richarlison?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

15. Mine Tugay

Adsız tasarım - 2022-12-29T144737.420

Mine Tugay nasıl?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

16. Elçin Sangu

Adsız tasarım - 2022-12-29T144715.954

Peki ya Elçin Sangu?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

17. Deniz Işın

Adsız tasarım - 2022-12-29T144600.379

Ve son olarak Deniz Işın?

Beğendim
Eh işte...
Beğenmedim
Şahane

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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