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Avatar ve Star Wars filmleri vizyon tarihleri

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SİNEMA TV  | 10.05.2019 08:46 | Son Güncelleme

Sinema sektörünün önemli isimlerinden biri olan Disney, yeni Avatar ve Star Wars filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Avatar ve Star Wars filmleri vizyon tarihleri

Son dönemde vizyona damga vuran pek çok film, Disney’in bünyesinde yer alıyor. Bu yapımlar arasında Avatar ve Star Wars da yer alıyor. Malum, Disney uzun bir süredir Marvel filmlerine yoğunlaşmıştı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers Infinity War ve kısa süre önce seyirciyle buluşan Avengers Endgame, Disney’in gelecek planlarını şekillendirmesinde önemli bir role sahipti.

Yeni Avatar ve Star Wars filmleri geliyor!
Bu filmlerin beklentileri tamamen karşılamasıyla birlikte, yeni Disney filmlerinin vizyon tarihleri de netleşmiş oldu.

Hatırlanacağı üzere Disney kısa süre önce Fox’u da satın almıştı. Bu satın alım sonrası Fox’un elinde bulunan X-Men evreni de Disney bünyesine katılmış oldu. Elinde son derece kalabalık bir liste bulunan Disney, önümüzdeki yıllarda vizyona girecek olan filmleri için yeni bir takvim yayınladı. Yayınlanan takvim içerisinde yeni Star Wars üçlemesi, 4 Avatar filmi, 1 X-Men filmi ve 1 de yeni Marvel filmi yer alıyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri yeni Avatar ve Star Wars filmlerinin de vizyon tarihinin yer aldığı o liste ile başbaşa bırakalım.

Star Wars 10
Vizyon Tarihi: 16 Aralık 2022

Star Wars 11
Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2024

Star Wars 12
Vizyon Tarihi: 18 Aralık 2026

Avatar 2
Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2021

Avatar 3
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2023

Avatar 4
Vizyon Tarihi: 19 Aralık 2024

Avatar 5
Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2027

The New Mutants
Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2020

Black Widow
Vizyon Tarihi: Mayıs 2020

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avatar Star Wars sinema film

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