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  4. Avcı için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırısına uğrayan iki genç hayatlarını zor kurtardı

Avcı için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırısına uğrayan iki genç hayatlarını zor kurtardı

18.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bulunan Northwest College Güreş Takımının iki üyesi, Kendell Cummings ve Brady Lowry, yürüyüş yapıp boynuz avına çıktıkları esnada bir boz ayı tarafından saldırıya uğradılar. Ava birlikte çıktıkları ancak bir süre önce yanlarından ayrıldıkları diğer güreşçi arkadaşları August Harrison ve Orrin Jackson, tıbbi desteğe ulaşmaları için ikilinin yardımına koştu. Her iki genç de Billings, Montana'daki bir travma merkezine nakledildi ve birkaç ameliyat geçirdi ve tamamen iyileşmeleri bekleniyor.

Avcı için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırısına uğrayan iki genç hayatlarını zor kurtardı

Kendell Cummings ve Brady Lowry, saldırı gerçekleştiğinde Shoshone Ulusal Ormanı'ndaki Bobcat Houlihan yolunun batısında diğer iki takım arkadaşlarıyla birlikte ava çıkmışlardı.

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ARKADAŞLARINDAN AYRILDILAR

ORMAN (2)

Güreşçi arkadaşları August Harrison ve Orin Jackson'dan ayrılan ikili, girdikleri bir bölgede bir tam da dışkısını fark ettikleri esnada bir bozayı tarafından saldırıya uğradı.

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TOP GİBİ KIVRILDI

LOWRY

Lowry'nin açıklamasına göre düşünmek için vakitleri bile olmamıştı. Lowry saldırı sırasında bir top gibi kıvrıldı. Bu hareketi, onarmak için altı vida ve cıvata gerektiren kırık bir kol ve sağ uylukta bir ısırık ile sonuçlandı.

LOWRY HASTANE

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DİKKATİNİ ÇEKTİ

CUMMİNGS

Cummings ise iyi olduğundan emin olmak için arkadaşı Lowry'ye seslenmesi üzerine ayının dikkatini üzerine çekti ve ayının saldırısı ile kendisini yerde buldu.

KAN (2)

Cummings, ayı dişlerini kafatasına geçirdiğinde kemiklerinin sesini duyabildiğini söyledi. Sonunda saldırmayı bıraktığında, daha fazla dikkat çekmemek için hareketsiz kaldı.

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TEDAVİ GÖRÜYORLAR

GÜREŞÇİ

Saldırının ardından Lowry, acil servisi ve orada onlarla birlikte olan arkadaşlarını aramayı başardı. Olay yerine koşan gençler ve Cummings ve Lowry'nin bir araca binmesine ve yardım bulmasına yardım ettiler.

AĞIR

İki genç de olayın ardından gönderildikleri hastanede ameliyatlara girip tedavi altına alındılar. İkisinin de bir süre hastanede kalacağı ancak Cummings için bu sürenin daha uzun olabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
boz ayı
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