Avcı Katili(Hunter Killer) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Avcı Katili filmi nerede çekildi? Gerard Butler'dan gerilim dolu film!

Avcı Katili konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Hunter Killer olan Avcı Katili filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve gerilim tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Donovan Marsh yapıyor. İşte Avcı Katili filmi ile ilgili detaylar...
Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya’ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı’na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.
"Avcı Katili" filminin başlıca oyuncuları şunlardır:
Gerard Butler: Kaptan Joe Glass rolünde
Gary Oldman: Amiral Charles Donnegan rolünde
Common: RA John Fisk rolünde
Linda Cardellini: Jayne Norquist rolünde
"Avcı Katili" filmi, çeşitli lokasyonlarda çekildi. Bu lokasyonlar arasında İngiltere ve Bulgaristan'da bulunan stüdyolar ve setler yer alıyor.
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Hababam Sınıfı Yeniden
16:00 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Avcı Katili
22:00 Avcı Katili
00:45 Dinazor Avı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:00 5N1K
04:40 Kavak Yelleri