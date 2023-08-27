Avcı Katili(Hunter Killer) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Avcı Katili filmi nerede çekildi? Gerard Butler'dan gerilim dolu film!

Avcı Katili konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Hunter Killer olan Avcı Katili filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve gerilim tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Donovan Marsh yapıyor. İşte Avcı Katili filmi ile ilgili detaylar...

AVCI KATİLİ(HUNTER KILLER) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya’ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı’na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.

AVCI KATİLİ(HUNTER KILLER) FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

"Avcı Katili" filminin başlıca oyuncuları şunlardır:

Gerard Butler: Kaptan Joe Glass rolünde

Gary Oldman: Amiral Charles Donnegan rolünde

Common: RA John Fisk rolünde

Linda Cardellini: Jayne Norquist rolünde

AVCI KATİLİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Avcı Katili" filmi, çeşitli lokasyonlarda çekildi. Bu lokasyonlar arasında İngiltere ve Bulgaristan'da bulunan stüdyolar ve setler yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Hababam Sınıfı Yeniden

16:00 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Avcı Katili

22:00 Avcı Katili

00:45 Dinazor Avı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:00 5N1K

04:40 Kavak Yelleri

