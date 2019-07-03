Avcılar’da denizde can pazarı kamerada

Olay, Denizköşkler Sahil’de meydana geldi.
VATANDAŞLAR BULDU
Edinilen bilgiye göre, kayalıklar bölgesinde tek başına denize giren 15 yaşındaki çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar denize atlayarak yardımcı olmak istedi. Olay yerine ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra denizde gözden kaybolan çocuğu yine vatandaşlar buldu. Ağır yaralı 15 yaşındaki erkek çocuğu 112 tarafından hastaneye kaldırıldı.
KURTARMA ANI KAMERADA
Çocuğun denizde kurtarılma anı ve yaşanan can pazarı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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