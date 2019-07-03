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Avcılar’da denizde can pazarı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 20:40 | Son Güncelleme

Avcılar’da kayalıkların arasından denize giren 15 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından bulunan çocuk hastaneye kaldırılırken, Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Denizde yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Denizköşkler Sahil’de meydana geldi.

VATANDAŞLAR BULDU

Edinilen bilgiye göre, kayalıklar bölgesinde tek başına denize giren 15 yaşındaki çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar denize atlayarak yardımcı olmak istedi. Olay yerine ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra denizde gözden kaybolan çocuğu yine vatandaşlar buldu. Ağır yaralı 15 yaşındaki erkek çocuğu 112 tarafından hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ANI KAMERADA

Çocuğun denizde kurtarılma anı ve yaşanan can pazarı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Avcılar Çocuk deniz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cuma gunu istanbula gittim pzartesi dondum avcilar sahil olsun esenyurt meydan olsun suriyeli afgan dolmus arkadas istila etmisler resmen tiksindim istanbulu bu hale getirenleri Allah belasjni versin..
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