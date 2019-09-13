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Avcılar'da hareketli anlar! Kayalıklarda yürüyordu...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.09.2019 20:15 | Son Güncelleme

Avcılar’da dengesini kaybederek denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da hareketli anlar! Kayalıklarda yürüyordu...

Olay, Denizköşkler Sahili’nde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 21 yaşındaki Hamzah khoumnsi denize düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için kayalıkları kırmaya başladı.

Ekiplerin, genci kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Kayalık

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