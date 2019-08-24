Mynet Trend

Avcılar'da ilginç olay... Herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da arkadaşlık teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alan kişi elbiseleri ile denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik teknelerinin denizden, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahilden yaptığı arama çalışmaları sırasında ıslak elbiseleri ile gelen Enser Cimşit, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak için denize atlamıştım" dedi.

Denizköşkler Mahallesi'nde iskeleden bir kişinin intihar amaçlı koşarak denize atladığı, 5 dakika kadar açığa yüzdükten sonra kulaç açmayı bıraktığı ihbar edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde ve iskelenin çevresinde el fenerli arama başlattı. Polis, görgü tanığı olta ile balık avlayan kişiler ile bölgede bulunan Z. D. ve yanında bulunan E.Ö. adlı genç kadınların verdiği bilgiye dayanarak aramalarına başladı. Gece karanlığında aramaların istenen sonucu veremeyeceği göz önüne alınarak Sahil Güvenlik'e de bilgi verildi. Görgü tanıklarından Z.D. adlı genç kız, Enser adlı soyadını bilmediği kişinin kendisini sevdiğini söyleyerek arkadaşlık teklif ettiğini, kendisinin olumsuz yanıt vermesi üzerine bu kişinin elbiseleri ile denize atladığını, gözden kayboluncaya kadar denizin açıklarına doğru yüzdüğünü söyledi.

avcilarda-ilginc-olay-herkes-onu-ararken-o-boyle-ortaya-cikti_9024_dhaphoto2

Sevk edilen Sahil Güvenlik'e ait iki tekne denizde projektörlerle arama başlatırken yaklaşık 25 dakika sonra kıyafetleri ıslak bir kişi, kıyıdaki iskeledeki emniyet şeridini kaldırarak geldi. Bu kişi, aramalara son verilmesini isterken, denizde bir süre yüzdükten sonra iskeleye 200 metre ileride bulunan kayalıklardan karaya çıktığını söyleıi. Kimliğinin Enser Cimşit olduğu belirlenen kişi polislere, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak amacıyla suya atladım" dedi. Cimşit, ekip aracına alınırken, gerekli işlemler için sağlık raporu alındıktan sonra işlemlerin tamamlanması amacıyla polis amirliğine götürüldü.

(DHA)

PARTNER Sokakta aşka geldiler! Sokakta aşka geldiler!
Vahşet! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladıVahşet! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
Bu fotoğrafı çekene 100 bin TL verecek...Bu fotoğrafı çekene 100 bin TL verecek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Avcılar enser çimşit

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu aracı alabilirsiniz! Zamanında bakın kiminmiş

Bu aracı alabilirsiniz! Zamanında bakın kiminmiş

Son mesajı ortaya çıktı! Emine Bulut'u vahşice öldürmüştü

Son mesajı ortaya çıktı! Emine Bulut'u vahşice öldürmüştü

Avukattan şoke eden iddia! 'Karışımları zorla içirip...'

Avukattan şoke eden iddia! 'Karışımları zorla içirip...'

Kalça yarışması güzelinin mesleği bakın ne çıktı

Kalça yarışması güzelinin mesleği bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir Gaziemir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını!

Eskişehir'de 7 metre çapında obruk oluştu

Tam 7 metre çapında! Ürküten görüntü

Antalya'da Rus turist ile Türk genci kavga etti

Antalya'da Rus turist ile Türk genci kavga etti

Flamingo nüfusu iki kat arttı

Gökyüzü pembeye büründü! Tam 20 bin tane

Küçük çocuğa babadan sokak ortasında dayak... O anlar kamerada

Sokak ortasında dövdü, yerlerde sürükledi! Korkunç anlar

Gaziantep'te vahşet! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Vahşet! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.