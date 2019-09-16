Avcılar'da sokak ortasındaki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada aralarında yoldan geçen bir kadının da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında davalık olan arazide iş makinesiyle çalışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YARALANAN KADIN TABURCU OLDU



Öte yandan yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Bu arada çatışmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokak ortasında dakikalarca süren kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı, tarafların birbirlerine taş attığı görülüyor.

Kaynak: DHA

