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Avcılar'da sokak ortasındaki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 16.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da dün 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada aralarında yoldan geçen bir kadının da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında davalık olan arazide iş makinesiyle çalışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YARALANAN KADIN TABURCU OLDU

Öte yandan yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada çatışmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokak ortasında dakikalarca süren kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı, tarafların birbirlerine taş attığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar silahlı kavga

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