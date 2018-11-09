Avlu 19. son bölümde Azra'dan Nihal Müdür cinayeti itirafı! Deniz'in büyük planı! Avlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu dizisinin 8 Kasım Perşembe ekrana gelen 19. son bölümü nefesleri kesti. Avlu dizisinde Çiğdem'in Nihal Müdür'ü Azra'nın öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla ortalık karıştı. Azra'nın yeniden ifadesi alındı. Azra ise yaşanan olayları Nihal Müdür'ü tasarlanmaksızın öldürmek suçundan Azra mahkemeye sevk edildi. Nihal Müdür'ü bıçakladığını itiraf eden Azra ifadesinde, 'Hapishanede hayatta kalmak için neler yapılacağını bilseniz siz de çok şaşırırdınız. İsyan çıkmıştı ortalık karışıktı. Peşimde beni öldürmek isteyenler vardı. Korumak için elimdeki bıçağımla koşuyordum. Koridorda o gruptan olan biriyle karşılaştığımı sandım ve bıçağı sapladım. Ancak Nihal Müdür'ü bıçakladığımda o yaşıyordu ve yardım istiyordu' dedi.

Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Nergis Öztürk'ün paylaştığı Avlu dizisi 20. yeni bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı ekranda olacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlamadı.

"O odaya giren her kimse, Nihal müdürün katili de odur" #sevgiölmez pic.twitter.com/CLBoOUQQ4i — STAR TV (@startv) 8 Kasım 2018

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nihal müdürü Azra’nın öldürdüğü ortaya çıkınca Deniz’in tüm hayalleri yıkılmıştır. Deniz ile Azra’nın dostlukları ciddi şekilde çatırdayınca, Zerrin bu durumu fırsata çevirmekte gecikmeyecektir. Peki şimdi tüm dengeler değiştiğine göre Deniz yolunu nasıl çizecektir?

