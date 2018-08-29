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Avlu 2. sezondan yeni fragman! Avlu yeni bölümler ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 29.08.2018 00:28 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen Avlu dizisinin 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı Avlu dizisi yeni sezonuyla Eylül ayında seyirciyle buluşacak.

Avlu 2. sezondan yeni fragman! Avlu yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Star TV'nin en çok izlenen ve geçen sezona damgasını vuran dizisi Avlu, yeni bölümleriyle Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak. Limon Film imzalı Avlu dizisinin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyor. Avlu'nun sezon finalinde Deniz, Kudret'i defalarca bıçaklamıştı. Cezaevinin avlusunda sıkıştırdığı Kudret’i bıçaklayan Deniz’İn akibeti ne olacak? Avlu'nun yeni sezonundan Deniz'in ön planda olduğu yeni bir fragman da yayınlandı.

AVLU YENİ SEZON 2. TANITIMI

AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Cezaevi Müdürü Melis Ersoy'un (Deniz Barut) görevden alınması boşluk yarattı. Bu sayede çıkan isyanda Azra Kaya (Ceren Moray) Jale Şahin (Şeyla Halis) ve Hasret Şengül (Ayça Damgacı) başta olmak üzere birçok isim bıçaklandı. Final sahnesinde ise Demet Evgar'ın canlandırdığı Deniz Demir karakteri Kudret Öztürk'ü (Nursel Köse) defelarca bıçakladı.

bölümle birlikte başta Nursel Köse ve Hüseyin Turunç olmak üzere Deniz Barut ve diğer oyunculardan hangisini diziye veda edip etmeyeceği merak uyandırdı.

Deniz, kızının katilini arıyor… Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

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