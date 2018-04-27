MAGAZİN

Avlu 5. son bölüm izle: Kudret'ten Deniz'e meydan dayağı! (Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2018 08:31 | Son Güncelleme

Avlu 5. son bölümü Star TV'de ekrana geldi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrolünde oynadığı Avlu 5. bölümde Deniz, Kudret'in Azra'ya yapacaklarını önlemek için onunla konuşur. Fakat Kudret, Deniz'in kendisi ile bu şekilde konuşmasını kaldıramaz ve banyoda meydan dayağı attırır. Deniz'in kanlar içinde hali ile biten son bölüm sonrasında Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Avustralya dizisi Wentworth’un yasal uyarlaması Avlu son bölümü haberimizde.

Avlu 5. son bölüm izle: Kudret'ten Deniz'e meydan dayağı! (Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de yine heyecanla izlendi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Deniz'in dengeleri değiştirme çabaları işe yaramadı. Başarılı oyunculukları ile göz dolduran Avlu son bölümde Deniz, Kudret'e tavsiye şeklinde bir konuşma yapar. Amacı Azra'nın hücreden çıktıktan sonra Kudret'in yapacağım dediği şeyleri önlemektir. Kudret, Deniz'in kendisi ile bu şekilde konuşmasını kabullenemez. Ve onu banyoda kendi safında yer alanlara sıkıştırır. Deniz yediği meydan dayağı sonrasında kanlar içinde yerde kalır. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Avlu son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu son bölümde; odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.

Avlu son bölüm tek parça izle

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Avlu yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

AVLU PLATOSU 4 AYDA KURULDU!

Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur gibi isimlerin rol alıyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri için özel olarak dev bir plato hazırlandı. 4 aylık bir çalışma süreci ile hazırlanan platonun yapımında 70 kişilik bir ekip çalıştı.

Avlu’nın platosu, 4.500m2’lik bir alanda yer alıyor, dekor kurulumuna ilk başlandığında zemini düzeltmek için 240m3 beton kullanıldı. Duvarlar içinse 2000m2 ytong duvarlar örüldü.

avlu1

Yapımında iki ton boya kullanılan avlunun dış duvarları için kapalı ve açık alanlarda 2000 metre dikenli / jiletli tel kullanıldı.

avlu2

Gerçekçiliği ile ön plana çıkan dekorasyonda en ufak detaylar bile düşünüldü.

avlu3

Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.

avlu4

HDP'de seçimi boykot kararı masada! HDP'de seçimi boykot kararı masada!
Karamollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildiKaramollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildi
'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı''CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu avlu son bölüm avlu 5. bölüm avlu yeni bölüm fragmanı star tv

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!

Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

İlginizi Çekebilir

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı: Noyan geri döndü! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı: Noyan geri döndü! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Çukur 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Çukur son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

Söz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Söz son bölüm izle)

Söz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Söz son bölüm izle)

Kocaman Ailem dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! Kocaman Ailem ne zaman yayınlanacak?

Kocaman Ailem dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! Kocaman Ailem ne zaman yayınlanacak?

Beyaz Show bu hafta neden yok?

Beyaz Show bu hafta neden yok?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.