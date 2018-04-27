Avlu 5. son bölüm izle: Kudret'ten Deniz'e meydan dayağı! (Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de yine heyecanla izlendi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Deniz'in dengeleri değiştirme çabaları işe yaramadı. Başarılı oyunculukları ile göz dolduran Avlu son bölümde Deniz, Kudret'e tavsiye şeklinde bir konuşma yapar. Amacı Azra'nın hücreden çıktıktan sonra Kudret'in yapacağım dediği şeyleri önlemektir. Kudret, Deniz'in kendisi ile bu şekilde konuşmasını kabullenemez. Ve onu banyoda kendi safında yer alanlara sıkıştırır. Deniz yediği meydan dayağı sonrasında kanlar içinde yerde kalır. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Avlu son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu son bölümde; odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.