Avlu 5. son bölüm izle: Kudret'ten Deniz'e meydan dayağı! (Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de yine heyecanla izlendi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Deniz'in dengeleri değiştirme çabaları işe yaramadı. Başarılı oyunculukları ile göz dolduran Avlu son bölümde Deniz, Kudret'e tavsiye şeklinde bir konuşma yapar. Amacı Azra'nın hücreden çıktıktan sonra Kudret'in yapacağım dediği şeyleri önlemektir. Kudret, Deniz'in kendisi ile bu şekilde konuşmasını kabullenemez. Ve onu banyoda kendi safında yer alanlara sıkıştırır. Deniz yediği meydan dayağı sonrasında kanlar içinde yerde kalır. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Avlu son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Avlu son bölümde; odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.
Avlu yeni bölüm fragmanı için tıklayınız
Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur gibi isimlerin rol alıyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri için özel olarak dev bir plato hazırlandı. 4 aylık bir çalışma süreci ile hazırlanan platonun yapımında 70 kişilik bir ekip çalıştı.
Avlu’nın platosu, 4.500m2’lik bir alanda yer alıyor, dekor kurulumuna ilk başlandığında zemini düzeltmek için 240m3 beton kullanıldı. Duvarlar içinse 2000m2 ytong duvarlar örüldü.
Yapımında iki ton boya kullanılan avlunun dış duvarları için kapalı ve açık alanlarda 2000 metre dikenli / jiletli tel kullanıldı.
Gerçekçiliği ile ön plana çıkan dekorasyonda en ufak detaylar bile düşünüldü.
Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.
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