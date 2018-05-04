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Avlu 6. son bölümü izle: Ecem, Alp'in gerçek yüzünü gördü! (Avlu 7. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2018 07:52 | Son Güncelleme

Avlu 6. son bölümü, dün akşam Star TV'de soluksuz izlendi. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Deniz, Kudret'ten intikamını almış, günler sonra ilk defa kızıyla görüşebilmişti. Fakat Ecem'in görüştüğü Alp tehlikeli işler yapmaktadır. Ve Ecem, sonunda Alp'in bu gerçek yüzünü görür. Ecem'in hayatı gördüğü şeyler yüzünden tehlikedir. Son bölümden sonra Avlu 7. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. Avlu 6. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Avlu 6. son bölümü izle: Ecem, Alp'in gerçek yüzünü gördü! (Avlu 7. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı!)

Avlu 6. son bölümü dün akşam Star TV ekranlarına geldi. Son bölümden sonra Avlu 7. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrolünde oynadığı, yabancı bir dizinin uyarlaması olan Avlu ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Avlu son bölümde Deniz, kendini toparladıktan sonra Azra ile birlikte Kudret'ten intikamın alır. Aynı zamanda uzun zamandır görüşemediği kızı ile görüşür ve hasret giderir. Fakat kızı Ecem'in birlikte olduğu Alp tehlikeli biridir. Alp'in gerçek yüzünü, birini öldürürken gören Ecem, kaçmaya çalışır ama yolda çevirdiği ve sığındığı arabanın sahibi de Alp'in adamıdır. Ecem bu durumdan nasıl kurtulacak? Avlu son bölümü haberimizdeki linkten kesintisiz izleyebilirsiniz.

AVLU 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz uğradığı saldırıdan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Azra bu saldırının sebebini öğrendiğinde çok öfkelenir. Öte yandan, yanında güvenebileceği birinin olduğu hissi hoşuna gitmiştir. Bu sırada Kudret hem içeriden hem dışarıdan kan kaybetmeye başlamıştır. Bu köşeye sıkışmışlık hissinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ecem, Alp’in hiç bilmediği bir yönüne tanıklık edecek ve belki de ilk defa annesinin yokluğuyla bu kadar sert bir şekilde yüzleşecektir...

Avlu 6. son bölümü izle

AVLU 7. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME


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