Avlu dizisinde olay var! İkisi de farklı anlatıyor

Sevda Dalgıç, Söylemezsem Olmaz’ın canlı yayın konuğuydu. Kanlı enfeksiyon geçirdiğini ve hastanede yattığını söyleyen Sevda Dalgıç bu süre zarfında yapım şirketinin kendisini oyaladığını iddia etti. Kadrodan çıkarılan Sevda Dalgıç 8 yıl aradan sonra setlere geri dönmüştü.

Avlu dizisinin yapımcı firması Limon Film ise konuyu detaylandıran bir açıklamada bulundu.

Limon Film’den gelen açıklama ise şöyle:

“Öncelikle yapımcılığını yaptığımız tüm projelerde olduğu gibi Avlu dizisinde de birlikte çalıştığımız oyuncularımızın ve tüm ekip arkadaşlarımızın sağlığının her şeyden önce geldiğini belirtmek isteriz.

Avlu’da birlikte çalıştığımız eski oyuncumuz Sevda Dalgıç’ın soysal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kesinlikle kendisinin hastalığından dolayı projemizden çıkarılmamıştır.

Bade karakterini canlandıran oyuncumuza, tarafımızca üç hafta süre sonunda hikaye gereği oynadığı role bir süre daha yer veremeyeceğimizi, beklemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bekleme sürecinde hikayesine çalışarak üzerinde düşünüp karaktere ağırlık verebileceğimizi menajerine iletmemize rağmen oyuncu beklemek istemediğini tarafımıza bildirmiştir. Karşılıklı iyi niyetle teşekkürlerimizi sunarak yollarımızı ayırdık. Tüm Avlu izleyicilerini doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklama yapılmıştır.”

