MAGAZİN

Avlu dizisinde olay var! İkisi de farklı anlatıyor

DİZİ HABERLERİ  | 26.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Beyaz TV ekranında izleyicilerle buluşmakta olan Söylemezsem Olmaz programına katılan Sevda Dalgıç, Avlu dizisinden çıkartılması konusunda konuştu.

Avlu dizisinde olay var! İkisi de farklı anlatıyor

Sevda Dalgıç, Söylemezsem Olmaz’ın canlı yayın konuğuydu. Kanlı enfeksiyon geçirdiğini ve hastanede yattığını söyleyen Sevda Dalgıç bu süre zarfında yapım şirketinin kendisini oyaladığını iddia etti. Kadrodan çıkarılan Sevda Dalgıç 8 yıl aradan sonra setlere geri dönmüştü.

Avlu dizisinin yapımcı firması Limon Film ise konuyu detaylandıran bir açıklamada bulundu.

avlu-bade-1

Limon Film’den gelen açıklama ise şöyle:

“Öncelikle yapımcılığını yaptığımız tüm projelerde olduğu gibi Avlu dizisinde de birlikte çalıştığımız oyuncularımızın ve tüm ekip arkadaşlarımızın sağlığının her şeyden önce geldiğini belirtmek isteriz.

Avlu’da birlikte çalıştığımız eski oyuncumuz Sevda Dalgıç’ın soysal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kesinlikle kendisinin hastalığından dolayı projemizden çıkarılmamıştır.

Bade karakterini canlandıran oyuncumuza, tarafımızca üç hafta süre sonunda hikaye gereği oynadığı role bir süre daha yer veremeyeceğimizi, beklemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bekleme sürecinde hikayesine çalışarak üzerinde düşünüp karaktere ağırlık verebileceğimizi menajerine iletmemize rağmen oyuncu beklemek istemediğini tarafımıza bildirmiştir. Karşılıklı iyi niyetle teşekkürlerimizi sunarak yollarımızı ayırdık. Tüm Avlu izleyicilerini doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklama yapılmıştır.”

Milla Jovovich gün yüzüne çıktıMilla Jovovich gün yüzüne çıktı
İlk soruda seyirciye sordu! Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktuİlk soruda seyirciye sordu! Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu
Kadın'da Şirin'den Arif'e şok teklif! Kadın'da Şirin'den Arif'e şok teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sevda dalgıç avlu

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Taydun Bayındır: Yıldırım Demirören, Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardı

Taydun Bayındır: Yıldırım Demirören, Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
aman sanki kadın efsane oyuncu ne kendini bütütmüş bu kadar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkenci Kuş 22. bölüm fragmanı! Sanem kıskançlık krizine giriyor

Sanem kıskançlık krizine giriyor

İlk soruda seyirciye sordu! Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu

İlk soruda seyirciye sordu! Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu

Kadın'da Şirin'den Arif'e Sarp ve Bahar için şok teklif! Kadın 41. yeni bölüm 2. fragman izle!

Kadın'da Şirin'den Arif'e şok teklif!

Kızım'da Demir'i şoke eden mektup! Öykü gidiyor mu? Kızım 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Kızım'da Demir'i şoke eden mektup! Öykü gidiyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da itirafçı olan Ateş, Çakırbeyliler'in sırlarını açıklıyor! EDHO 117. yeni bölüm fragmanı izle!

EDHO'da Ateş, Çakırbeyliler'in başını yakıyor!

Çukur'da mahalleye böyle geri dönüyorlar! Çukur 44. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'a böyle geri dönüyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.