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Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2018 00:40 | Son Güncelleme

Star TV'de 2. bölümüyle ekrana gelen yeni dizi Avlu'da sürpriz ayrılık yaşandı. Avlu dizisinde cezaevi müdürü Nihal Ünal öldürüldü. Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez ise diziye veda etti. Nihal'i öldürdüğü düşünülen Deniz'e ise Kudret büyük bir tuzak kurdu.

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Star TV'de başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur'un paylaştığı Avlu dizisi, 2. bölümüyle 5 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. Avlu'nun yeni bölümünde, cezaevinde çıkan kargaşa sırasında bıçaklanan Müdür Nihal hastanede yoğun bakımda hayatını kaybetti. Herkes Nihal'in bıçaklanmasından Deniz'i suçlarken, avukatı sayesinde hücreden çıkartılan Deniz'e büyük bir tuzak kuruldu.

Nihal'in gardiyan eşi Murat, eşinin her zaman taktığı bilekliğinin üzerinde olmadığını ve cinayeti işleyen kişi tarafından çalındığını anlatınca genel bir arama yapıldı. Deniz'i kendi saflarına çekemeyen ve cinayeti üzerine yıkmak isteyen Kudret, Nihal'in kolundaki bileziği Deniz'in odasına sakladı. Cezaevinde yapılan arama sırasında ise bileklik Deniz'in odasında bulundu.

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AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal ise hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.

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