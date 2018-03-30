Avlu ilk bölüm izle: İşte 1. bölüm yorumları! (Avlu oyuncuları ve konusu)

Avlu ilk bölümü ile sosyal medya büyük yankı uyandırdı. Wentworth adlı bir dizinin uyarlaması olduğu söylenen Avlu dizisi başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Ünlü oyuncunun yer alması bile dizi başlamadan büyük ses getirmişti. Dün akşam Star TV'de ilk bölümüne dair sosyal medyada olumlu yorumlar yapıldı. Özellikle Demet Evgar ve Ceren Moray'ın oyunculukları çok konuşuldu. Peki Avlu 1. bölümde neler oldu? Avlu'da kim kimdir? Avlu oyuncuları kimlerdir?
Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.
#Avlu ilk bölümüyle Star'da başladı! https://t.co/pC51WeYtIW pic.twitter.com/nWOouC9h6P— STAR TV (@startv) 29 Mart 2018
Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.
"Lütfen kendi çayını kendin koy!" #Avlu pic.twitter.com/329CZpoZWk— STAR TV (@startv) 29 Mart 2018
İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
AVLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU
Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi… Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le başlar. Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız.
Suçlarının ve günahlarının cezasını çeken bu kadınların, ayakta kalma çabalarını; sahip oldukları tek şey olan umuda nasıl sıkı sıkı tutunduklarını izleriz. Ve en önemlisi iktidar için verilen savaşlara, yeni suçlara, şiddete ve günahlara tanık oluruz.
Sonuçta, cezaevi bizim için önünden geçip gittiğimiz taş duvarlardır. İçeride ne olduğunu düşünmeyiz bile belki… Ama onların, evidir.
Demet Evgar - Deniz Demir
Ceren Moray - Azra Kaya
Nursel Köse - Kudret Öztürk
Kenan Ece - Murat Ünal
Teoman Kumbaracıbaşı - Hakan Demir
Ruçkan Çalışkur - Nilgün Demir
Şebnem Dönmez - Nihal Ünal
Çağdaş Onur Öztürk - Oktay Boran
Deniz Barut - Melis Ersoy
Onuryay Evrentan Atasalihi - Özlem Balaban
Eslem Akar - Ecem Demir
Şeyla Halis - Jale Şahin
Ayça Damgacı - Hasret Şengül
AVLU İLK BÖLÜM İÇİN YAPILAN YORUMLARDAN BİR KISMI
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