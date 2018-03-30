Avlu ilk bölüm izle: İşte 1. bölüm yorumları! (Avlu oyuncuları ve konusu)

Avlu ilk bölümü ile sosyal medya büyük yankı uyandırdı. Wentworth adlı bir dizinin uyarlaması olduğu söylenen Avlu dizisi başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Ünlü oyuncunun yer alması bile dizi başlamadan büyük ses getirmişti. Dün akşam Star TV'de ilk bölümüne dair sosyal medyada olumlu yorumlar yapıldı. Özellikle Demet Evgar ve Ceren Moray'ın oyunculukları çok konuşuldu. Peki Avlu 1. bölümde neler oldu? Avlu'da kim kimdir? Avlu oyuncuları kimlerdir?

AVLU İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.