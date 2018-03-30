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Avlu ilk bölüm izle: İşte 1. bölüm yorumları! (Avlu oyuncuları ve konusu)

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Avlu ilk bölümü ile dün akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Nursel Köse, Ceren Moray gibi güçü oyunların yer aldığı Avlu dizisi merakla bekleniyordu. Avlu ilk bölümü, Deniz'in şiddet gördüğü kocasını öldürdüğü suçlaması ile hapise düşmesiyle başlıyor. Avlu dizisi ilk bölüm için ne yorumlar yapıldı? Avlu dizisi oyunları kimlerdir, konusu nedir? Avlu yeni fragman çıktı mı? Hangi dizi uyarlamasıdır? İşte Avlu dizisi detayları ve 1. bölümü..

Avlu ilk bölüm izle: İşte 1. bölüm yorumları! (Avlu oyuncuları ve konusu)

Avlu ilk bölümü ile sosyal medya büyük yankı uyandırdı. Wentworth adlı bir dizinin uyarlaması olduğu söylenen Avlu dizisi başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Ünlü oyuncunun yer alması bile dizi başlamadan büyük ses getirmişti. Dün akşam Star TV'de ilk bölümüne dair sosyal medyada olumlu yorumlar yapıldı. Özellikle Demet Evgar ve Ceren Moray'ın oyunculukları çok konuşuldu. Peki Avlu 1. bölümde neler oldu? Avlu'da kim kimdir? Avlu oyuncuları kimlerdir?

AVLU İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

Avlu ilk bölüm izle

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU

Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi… Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le başlar. Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız.

Suçlarının ve günahlarının cezasını çeken bu kadınların, ayakta kalma çabalarını; sahip oldukları tek şey olan umuda nasıl sıkı sıkı tutunduklarını izleriz. Ve en önemlisi iktidar için verilen savaşlara, yeni suçlara, şiddete ve günahlara tanık oluruz.

Sonuçta, cezaevi bizim için önünden geçip gittiğimiz taş duvarlardır. İçeride ne olduğunu düşünmeyiz bile belki… Ama onların, evidir.

Demet Evgar - Deniz Demir
Ceren Moray - Azra Kaya
Nursel Köse - Kudret Öztürk
Kenan Ece - Murat Ünal
Teoman Kumbaracıbaşı - Hakan Demir
Ruçkan Çalışkur - Nilgün Demir
Şebnem Dönmez - Nihal Ünal
Çağdaş Onur Öztürk - Oktay Boran
Deniz Barut - Melis Ersoy
Onuryay Evrentan Atasalihi - Özlem Balaban
Eslem Akar - Ecem Demir
Şeyla Halis - Jale Şahin
Ayça Damgacı - Hasret Şengül

AVLU İLK BÖLÜM İÇİN YAPILAN YORUMLARDAN BİR KISMI

  • Çok efsane başladı şu an
  • Avlu mükemmel başlangıç mükemmel sahne mükemmel şarkı
  • Demet Evgar’ı izlemeyi o kadar özlemişim ki harikasın
  • Avlu çok heycanlı geçiyor @dmtevgar harika oynuyor bayıldım hayırlı olsun
  • Avlu şarkıdan tam puan aldı şimdiden
  • Avlu dizisinden gözlerimi alamıyorum
  • Türkiye'nin sözde değil özde oyuncularından biri olarak Demet Evgar.
  • Hapishane arama sahnesi ve finalindeki Ceren Moray bakışı Türk Dizi Tarihi'ne yazılsın.
  • Lütfen bu muhteşem dizi de pöpüler kültürün bir malzemesi olmasın sen anlat Karadeniz ile çukur sizin Avlu bizim
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