MAGAZİN

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.12.2018 11:58 | Son Güncelleme

Avlu dizisinde, cezaevi müdürü 'Zerrin' isimli karaktere can veren Nergis Öztürk tiyatro oyunuyla sevenlerinden tam puan aldı. Öztürk'ün sahnede yaptığı direk dansı olay oldu.

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde, cezaevi müdürü 'Zerrin' isimli karaktere can veren Nergis Öztürk, Özlem Alpözü'yle rol aldığı, 'Sultana' oyununun prömiyeri önceki akşam Kadıköy Taşra Kabare'de yapıldı.

8-4_16_9_1545554136

Tiyatro gösterisini izlemeye gelenler arasından Meltem Cumbul, Algı Eke, Canan Ergüder, Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü isimler katıldı.

ieie

Nergis Öztürk, son dönemde moda olan direk dansını tiyatro oyununu taşıdı. Sahnede başarılı bir performans ortaya koyan oyuncu izleyici tarafından alkış topladı. (Sözcü)

Sultana, birbirinden farklı iki kadının İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde dansla hayata tutunmaya çalışmalarını ve bu mücadelelerinde, toplumda kadının yerini farklı bir gözle sorgulayan, gerçekle masalı iç içe barındıran bir oyun.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Sokakta söylediği şarkıyla fenomen olmuştu! Sokakta söylediği şarkıyla fenomen olmuştu!
Takipçisinin eleştirisine bozuldu, yanıt verdiTakipçisinin eleştirisine bozuldu, yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avlu'nun Zerrin'i nergis öztürk

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
abla pek yetenekli...
daş gibi daşş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özge Özpirinçci'den romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

Romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

Madonna çıplak fotoğrafını paylaştı ve...

Çıplak fotoğrafını paylaşıp...

Mehmet Baştürk, O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Sokakta söylediği şarkıyla fenomen olmuştu!

Pınar Altuğ'dan takipçisine yanıt!

Takipçisinin eleştirisine bozuldu, yanıt verdi

İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil açıklaması!

İbo açıkladı: Mehmet Ali gözlerini açmış

Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra gelen itiraf

Bomba itiraf: Burnumdan sümük aktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.