Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde, cezaevi müdürü 'Zerrin' isimli karaktere can veren Nergis Öztürk, Özlem Alpözü'yle rol aldığı, 'Sultana' oyununun prömiyeri önceki akşam Kadıköy Taşra Kabare'de yapıldı.

Tiyatro gösterisini izlemeye gelenler arasından Meltem Cumbul, Algı Eke, Canan Ergüder, Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü isimler katıldı.

Nergis Öztürk, son dönemde moda olan direk dansını tiyatro oyununu taşıdı. Sahnede başarılı bir performans ortaya koyan oyuncu izleyici tarafından alkış topladı. (Sözcü)

Sultana, birbirinden farklı iki kadının İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde dansla hayata tutunmaya çalışmalarını ve bu mücadelelerinde, toplumda kadının yerini farklı bir gözle sorgulayan, gerçekle masalı iç içe barındıran bir oyun.

