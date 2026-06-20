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Avokado karardıysa hemen atmayın! Uzmanlar açıkladı

Kestiğiniz avokadonun içinde kahverengi bölgeler görmek can sıkıcı olabilir. Ancak uzmanlara göre bu durum çoğu zaman avokadonun bozulduğu anlamına gelmiyor.

Avokado karardıysa hemen atmayın! Uzmanlar açıkladı
Nilgün Arabacı

Son yıllarda sağlıklı beslenmenin gözde besinlerinden biri haline gelen avokado, bazen kesildiğinde iç kısmında kahverengi lekelerle karşılaşılmasına neden olabiliyor. Bu görüntü birçok kişinin avokadoyu çöpe atmasına yol açsa da uzmanlar, her kahverengileşmenin bozulma işareti olmadığını belirtiyor.

EN YAYGIN NEDENİ OKSİDASYON

Uzmanlara göre avokadonun iç kısmının kahverengiye dönmesinin en yaygın nedeni oksidasyon. Elma ve muzda da görülen bu doğal süreç, meyvenin hava ile temas etmesi sonucu ortaya çıkıyor. Oksidasyon nedeniyle rengi değişen avokado genellikle tüketilmeye devam edilebiliyor.

Kahverengileşen bölgenin tadında hafif bir değişiklik yaşanabilse de sağlık açısından risk oluşturmadığı ifade ediliyor. Bu durumda kararan kısmı bir kaşık yardımıyla ayırıp geri kalan yeşil bölümü tüketmek mümkün.

BU ŞEKİLDE GÖRÜNÜYORSA ÇÖPE ATIN

Bazı belirtiler avokadonun gerçekten bozulduğunu gösterebiliyor. Keskin veya ekşi bir koku, küf oluşumu, aşırı yumuşak ve sümüksü bir yapı ya da geniş siyah alanlar görülüyorsa avokadonun tüketilmemesi gerekiyor.

AVOKADOYU UZUN SÜRE TAZE TUTMANIN SIRRI

Avokadonun daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için ise limon veya misket limonu suyu kullanılması öneriliyor. Kesilen yüzeye birkaç damla limon suyu sıkmak, oksidasyonu yavaşlatarak rengin korunmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca hava almayan kaplarda saklamak da kahverengileşmeyi geciktiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avokado
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