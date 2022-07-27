Avokadonun kararmaması için ne yapılır? Bu yöntemle engelleyebilirsiniz

Avokado ve diğer meyvelerin kararması rutin bir süreçtir. Hasat, nakliye, depolama ve işleme sırasında enzimatik reaksiyonlar meydana gelebilir. Soyma, kesme, dilimleme ve doğrama gibi doku hasarına yol açan mekanik ve fiziksel değişiklikler, avokado kararmasının en yaygın nedenleridir.

Avokadoyu kestikten sonra kararması kaçınılmaz olsa da reaksiyonu geciktirmenin yolları vardır.

AVOKADONUN KARARMASI NASIL ÖNLENİR?

Avokadoları kestikten sonra sarın veya hava geçirmez bir kapta saklayın. Avokadoyu kaptan çıkarırsanız ve tekrar oksijene maruz bırakırsanız kararabilir.

Avokadoyu saklamadan önce üzerine biraz limon suyu sıkmak kararmayı geciktirmeye yardımcı olabilir.

Kesilmiş avokadoyu dilimlenmiş bir soğanla birlikte saklamak, soğanın sadece avokadonun kabuğuyla değil, kabuğuyla temas halinde kaldığından emin olduğunuz sürece lezzetini etkilemeden kararmasını da önleyebilir.

Avokadonuzun kararmasını önlemenin bir başka yolu da onu Hindistan cevizi suyuna batırmaktır.

Limon suyunda olduğu gibi avokadoyu ananas suyuyla kaplamak kararmasını engelleyebilir.

Avokadolar kahverengileştikten sonra yemek için güvenli olsa da kaliteleri düşebilir. Kötü kokmaya başladılarsa maalesef çöpe atmalısınız.



