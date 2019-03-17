Avril Lavigne hakkında bomba iddia: O aslında öldü...

Yok böyle iddia! Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Avril Lavigne, artık hayatte değil. Lavigne olduğu ileri sürülen kişi ise yıllar önce Lavigne'in tanışıp şarkı söylemeyi de öğrettiği Melissa adlı bir başkası.

Bu dudak uçuklatan şehir efsanesine göre olaylar şöyle gelişti: Kanadalı şarkıcı şöhrete kavuştuktan çok kısa bir süre sonra yani 2003 yılında öldü. Onun yerine ise Melissa Vandella adlı bir başka genç kız geçti.

Lavigne ile kendisine ikizi kadar benzeyen Vandella, tanıştılar ve kısa sürede arkadaş oldular. Hatta Lavigne onu stüdyoya götürüp nasıl şarkı söylemesi gerektiğini bile öğretti.

Ondan sonra da Vandella, Avril Lavigne'in yerine geçti. Sahneye çıktı, ödül törenlerine katıldı, kırmızı halıda yürüdü.

İDDİALARA GÖRE İNTİHAR ETTİ

Bu iddiayı savunanlara göre Avril Lavigne, hayatındaki en önemli kişi olan büyükbabasının ölümünden sonra hayata daha fazla tutunamadı ve kendi canına kıydı. Ondan sonra da Melissa Vandella, Avril Lavigne olarak hayatını sürdürmeye başladı.

Hatta Lavigne'in plak şirketi de bu gerçeği bildiği halde açıklamadı ve Melissa Vandella ile çalışmayı sürdürdü.