Avrupa'da en az sporu hangi ülke yapıyor? Türkler kaçıncı sırada?

Araştırmada fiziksel aktivitesi olan grupta erkeklerin kadınlara oranla daha fazla spor yaptığı görüldü.
YAŞ VE EĞİTİMLE SPOR DA ARTIYOR
Sporla uğraşma oranları bireylerin yaş ve eğitim düzeyine bağlı olarak da değişiyor. Yaş ve eğitim arttıkça fiziksel aktivitelerin de arttığı tespit edildi. AB'de yüksek eğitimli kesimin yüzde 40,5'inin her hafta en az 2,5 saati farklı egzersizlere ayırdığı anlaşıldı. Bu oran düşük eğitimli kesimde ise sadece yüzde 19,2.
HAFTADA EN AZ 2,5 SAAT AYIRMAK GEREKLİ
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyelerine göre orta seviye enerjide yapılan 2,5 saatlik spor 18 yaş ve üstü için minimum gerekli egzersiz zamanı olarak belirtiliyor.
TÜRKİYE SONDA
Raporda fiziksel aktiviteye en çok zaman ayıran toplumlar İskandinav ülkeleri olurken Türkiye listenin sonunda yer alıyor.
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