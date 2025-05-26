Avrupa'daki zafer Fenerbahçelileri sokaklara döktü, Melih Mahmutoğlu'nun Galatasaray göndermesi olay oldu

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında Monaco ile karşı karşıya geldi. Etihad Arena'da oynanan dev mücadele nefesleri keserken, parkeden 81-70 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, tarihinde ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Fenerbahçe son olarak 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonu olmuştu.

Fransız takımlarının 32 yıllık final özlemini gideren Monaco, Fenerbahçe karşısında ilk periyodu 20-18 önde bitirdi. Sonraki üç periyotta da Fenerbahçe rakibiyle arasındaki farkı açtı.

MELİH MAHMUTOĞLU'UNDAN GUDURİC'E JEST

Karşılaşmayı 11 sayı farkla kazanan sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.

HAYES-DAVİS MVP SEÇİLDİ

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.

TARİHİ ZAFER SONRASI FENERBAHÇELİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Karşılaşmanın ardından Türkiye'de birçok kentte Fenerbahçeliler sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı.

MAHMUTOĞLU'NDAN GALATASARAY'A GÖNDERME

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague şampiyonluğu sonrası yaptığı açıklamayla bir anda gündem oldu.İsim vermeden Galatasaray'agöndermede bulunan Mahmutoğlu, şunları söyledi;

"Çok mutluyuz. Yeni yeni kendime geliyorum. Bazı takımların bugün herhalde şampiyonluk kutlamaları varmış ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dik duruşuyla kendisini göstermiş, ispatlamış bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler... "Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor" diye bir algı var ama bugün herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın en kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. Bütün çocukların da bizi sevdiğine inanıyorum. 50 sene 100 sene de bu kulüp şampiyon olmasa Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğüdür! O yüzden bir kere daha gurur duyuyorum bu takımın ve bu camianın bir parçası olduğum için."

CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada "THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız" ifadelerine yer verildi.