Avrupa'dan para yağdı! Temsilcilerimizden Galatasaray rakiplerini neredeyse ikiye katladı

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.
Buna göre özellikle Galatasaray kasasını doldururken rakiplerini neredeyse ikiye katladı. Buna göre; Elemelerde veda eden Trabzonspor 1.275 milyon euro alırken, şu ana kadar Başakşehir 4.073 milyon euro, Beşiktaş 6.335 milyon euro, Fenerbahçe 7.460 milyon euro ise Galatasaray 13.325 milyon euro kazandı.
Avrupa Ligi'nin ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:
Galibiyet: 450 bin euro
Beraberlik: 150 bin euro
1-8 içerisinde bitirirse: 600 bin euro
9-16 arasında yer alırsa: 300 bin euro
İlk 24 takım içerisinde yer alırsa: Ek 300 bin euro
Son 16 Turuna kalırsa: 1.75 milyon euro
Çeyrek Finale kalırsa: 2.5 milyon euro
Yarı Finale kalırsa: 4.2 milyon euro
Finale yükselirse: 7 milyon euro
Şampiyon olursa: 6 milyon euro
41.0M€: Liverpool
39.3M€: Inter
38.3M€: Barcelona
38.1M€: Dortmund
37.1M€: Atalanta
36.1M€: Leverkusen
35.8M€: Arsenal
35.6M€: Monaco
34.3M€: Aston Villa
34.0M€: Sporting Lizbon