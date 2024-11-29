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Avrupa'dan para yağdı! Temsilcilerimizden Galatasaray rakiplerini neredeyse ikiye katladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.11.2024 14:05
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Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimizin şu ana kadar kazandığı paralar ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray kasasını en çok dolduran ekip olurken rakiplerini neredeyse ikiye katladı. İşte detaylar...

Avrupa'dan para yağdı! Temsilcilerimizden Galatasaray rakiplerini neredeyse ikiye katladı

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.

GALATASARAY İKİYE KATLADI

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Buna göre özellikle Galatasaray kasasını doldururken rakiplerini neredeyse ikiye katladı. Buna göre; Elemelerde veda eden Trabzonspor 1.275 milyon euro alırken, şu ana kadar Başakşehir 4.073 milyon euro, Beşiktaş 6.335 milyon euro, Fenerbahçe 7.460 milyon euro ise Galatasaray 13.325 milyon euro kazandı.

YOLA DEVAM EDERLERSE...

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Avrupa Ligi'nin ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:

Galibiyet: 450 bin euro
Beraberlik: 150 bin euro

1-8 içerisinde bitirirse: 600 bin euro
9-16 arasında yer alırsa: 300 bin euro

İlk 24 takım içerisinde yer alırsa: Ek 300 bin euro

Son 16 Turuna kalırsa: 1.75 milyon euro
Çeyrek Finale kalırsa: 2.5 milyon euro
Yarı Finale kalırsa: 4.2 milyon euro
Finale yükselirse: 7 milyon euro
Şampiyon olursa: 6 milyon euro

EN ÇOK PARA KAZANANLAR

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41.0M€: Liverpool
39.3M€: Inter
38.3M€: Barcelona
38.1M€: Dortmund
37.1M€: Atalanta
36.1M€: Leverkusen
35.8M€: Arsenal
35.6M€: Monaco
34.3M€: Aston Villa
34.0M€: Sporting Lizbon

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Başakşehir UEFA beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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