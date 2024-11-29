Avrupa'dan para yağdı! Temsilcilerimizden Galatasaray rakiplerini neredeyse ikiye katladı

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.

GALATASARAY İKİYE KATLADI

Buna göre özellikle Galatasaray kasasını doldururken rakiplerini neredeyse ikiye katladı. Buna göre; Elemelerde veda eden Trabzonspor 1.275 milyon euro alırken, şu ana kadar Başakşehir 4.073 milyon euro, Beşiktaş 6.335 milyon euro, Fenerbahçe 7.460 milyon euro ise Galatasaray 13.325 milyon euro kazandı.

YOLA DEVAM EDERLERSE...

Avrupa Ligi'nin ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:

Galibiyet: 450 bin euro

Beraberlik: 150 bin euro

1-8 içerisinde bitirirse: 600 bin euro

9-16 arasında yer alırsa: 300 bin euro

İlk 24 takım içerisinde yer alırsa: Ek 300 bin euro

Son 16 Turuna kalırsa: 1.75 milyon euro

Çeyrek Finale kalırsa: 2.5 milyon euro

Yarı Finale kalırsa: 4.2 milyon euro

Finale yükselirse: 7 milyon euro

Şampiyon olursa: 6 milyon euro

EN ÇOK PARA KAZANANLAR

41.0M€: Liverpool

39.3M€: Inter

38.3M€: Barcelona

38.1M€: Dortmund

37.1M€: Atalanta

36.1M€: Leverkusen

35.8M€: Arsenal

35.6M€: Monaco

34.3M€: Aston Villa

34.0M€: Sporting Lizbon