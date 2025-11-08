Mynet Trend

Avrupa’nın en gözde şehri belli oldu! Türkiye'den o şehir altın madalya aldı

2025 Wanderlust Reader Travel Awards’da “Avrupa’nın En Çok Tercih Edilen Şehri” belli oldu.

Avrupa'nın en gözde şehri belli oldu! Türkiye'den o şehir altın madalya aldı

İstanbul, 2025 Wanderlust Reader Travel Awards’da Avrupa’nın “En Çok Tercih Edilen Şehri” seçilerek altın madalyanın sahibi oldu. Geçen yıl gümüş ödül kazanan megakent, bu yıl Londra’daki National Gallery’de düzenlenen törende Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Avrupa’nın en gözde şehri belli oldu! Türkiye den o şehir altın madalya aldı 1

"KENDİLERİNİ ŞAŞIRTAN ŞEHİR"

İngiltere merkezli Wanderlust dergisi, kentin "kubbeler ve minarelerden oluşan silüetiyle, gelişen sanat ve gastronomi sahnesinde tarihi ile modernliği kusursuz şekilde harmanladığını" yazdı. Derginin genel yayın yönetmeni George Kipouros, "Okuyucular İstanbul’u her seferinde kendilerini şaşırtan bir şehir olarak tanımlıyor. İstanbul’un enerjisi, iki dünya arasında ne kadar rahat yaşadığına dayanıyor. Taşlarında tarih var ama geleceğinde de hayal gücü var." dedi.

Avrupa’nın en gözde şehri belli oldu! Türkiye den o şehir altın madalya aldı 2

Mynet'in Sesi
