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Avrupa'nın 'en pahalı' elektriğinde Türkiye kaçıncı sırada?

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 12.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın son açıkladığı verilere göre Avrupa genelinde elektrik ve doğal gaz fiyatları 2018 yılında arttı.

Avrupa'nın 'en pahalı' elektriğinde Türkiye kaçıncı sırada?

Satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış ücretlendirmelerde Almanya ve Portekiz'in ardından elektriğin en pahalı olduğu üçüncü ülke Türkiye oldu. Türkiye, gaz fiyatlandırmasında ise Avrupa Birliği ortalamasında yer aldı.

Veriler, 2017 ile 2018'in ikinci çeyrekleri arasında elektrikte en fazla fiyat artışı yaşanan ülkenin, yüzde 33,7 ile Türkiye olduğunu gösterirken, onu yüzde 20,4'lük artışla Norveç ve yüzde 19,6'lık artışla Güney Kıbrıs takip etti.

Diğer yandan elektrik ücretlerinden yüzde 20 vergi alan Türkiye, vergilemede AB ortalaması olan yüzde 37'den çok daha düşük bir oran uyguluyor.

TÜRKİYE'DE GAZ ÜCRETİ AB ORTALAMASINA EŞİT

Diğer yandan satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış fiyatlarda, Türkiye'deki ortalama doğal gaz fiyatlandırmasının AB ortalamasına eşit olduğu görüldü.

Avrupa'nın en pahalı doğal gazı ise sırasıyla Kuzey Makedonya, İsveç ve İspanya'da satılıyor.

Doğal gaz ücretinin yıllık oranda en fazla arttığı ülke yüzde 28.2 ile Türkiye olurken, arkasından yüzde 18.8 ile Kuzey Makedonya geldi.

Doğal gazdan yüzde 17 vergi alan Türkiye, bu alanda Avrupa'da en az vergilendirmenin yapıldığı ülkelerden biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa elektrik portekiz fiyat

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gelir seviyeleri göz önüne alindiginda Türkiye pahalilikta her alanda 1. sirada!
ver mehteri...
avrupa euro alıyor yaşam standardı bizden iyi bizim para pul fakat fiyat eşit
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