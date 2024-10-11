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Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı! Türkiye'nin şok edici sıralaması herkesi şaşırttı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.10.2024 18:48
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın en yaşlı futbol liglerini sıraladı. Yapılan araştırmaya göre, 26.5 yaş ortalaması ile en genç lig İsveç olurken, Trendyol Süper Lig, oyuncu yaş ortalaması bakımından dikkat çeken bir konumda yer aldı.

Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı! Türkiye'nin şok edici sıralaması herkesi şaşırttı!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın yaş ortalaması en yüksek liglerini sıraladı. Trendyol Süper Lig'in yapılan araştırmaya göre sıralamadaki yeri dikkatleri çekti.

CIES'in verilerine göre, Süper Lig'inde mücadele eden oyuncuların yaş ortalaması, birçok Avrupa ligine kıyasla oldukça yüksek konumda yer aldı.

İşte CIES'in verilerine göre yapılan sıralama;

10- İsveç: Yaş ortalaması: 26.5

9- Bulgaristan | Yaş ortalaması: 26.6

8- İngiltere | Yaş ortalaması: 26.7

7- İtalya | Yaş ortalaması: 26.8

6- Almanya | Yaş ortalaması: 26.9

5- İspanya | Yaş ortalaması: 27.8

4- Romanya | Yaş ortalaması: 27.8

3- Yunanistan | Yaş ortalaması: 28.2

2- TÜRKİYE | Yaş ortalaması: 28.3

1- Kıbrıs | Yaş ortalaması: 28.6

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