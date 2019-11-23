Avrupa'nın ilk RazerStore mağazası Londra'da açılıyor!

RazerStore London, Avrupa'da ilk ve tüm dünyada şimdiye kadarki en büyük RazerStore mağazası olarak 3.700 metrekarelik zemin alanına sahip olacak.

Yeni nesil mağaza deneyimi



RazerStore London, şık mimari malzemeler, etkileşimli aydınlatma ve duvara monte edilmiş dijital ekranlar kullanacak.

İki kata yayılacak olan mağaza, tüm seviyelerde Razer ürün yelpazesine sahip olacak. Ayrıca Mercury ve Quartz takımları için özel alanlar ve tüm Razer Blade sistemleri de mağazada bulunacak.

Kapsamlı bir oyun alanına sahip mağazada ziyaretçiler, seçtikleri Razer donanımlarını, Blade veya konsol sistemlerine bağlayarak Razer’ın yeni ürünlerini test edip kendileri için doğru olup olmadığından emin olarak alışveriş yapabilecekler. Oyun alanlarındaki Razer Chroma aydınlatma sistemi de, oyuncuların hareketlerini taklit ederek değişecek. Bir dizi duvara monte edilmiş ekran, ürün bilgilerini, etkinlikleri ve canlı yayınları gösterecek.

Alt katta ise tamamen kapalı bir yayın kabini, üç adet çok oyunculu konsol odası ile on savaş istasyonuna (PC) sahip bir LAN alanı bulunacak. Haftalık turnuvalar, atölye çalışmaları ve bootcamp'ler burada yapılabilecek.

Razer Kraken X İncelemesi | RGB Olmadan Oluyor mu?

