Avrupa sokaklarında yalnız kurt! 'Bozkurt' işareti tartışmaları sürerken, viral olan görüntü

A Milli Takımımızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile oynadığı mücadelenin yankıları sürüyor. Rakibini 2-1'lik skorla geçen ve adını çeyrek finale yazdıran milliler tüm Türkiye'yi sevince boğarken maçın yıldızı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti gündem yarattı.

AVRUPA SOKAKLARINDA YALNIZ DOLAŞAN BİR KURT

UEFA, Demiral'a 2 maçlık skadal bir ceza verirken, tüm Türkiye uygulanan çifte standart karşısında adeta ayaklandı. Milliler, bugün Hollanda karşısında yarı final bileti almak için çıkacakken Avrupa'da çekilen bir görüntü çok konuşuldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te çekilen görüntülerde yolunu kaybetmiş bir kurdun etrafına bakınarak yürüdüğü görülüyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Söz konusu kurdun sahibi tarafından kaybedildiği belirtilse de polisten bir açıklama yapılmadı. Görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.







