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    4. Avrupa sokaklarında yalnız kurt! 'Bozkurt' işareti tartışmaları sürerken, viral olan görüntü

    Avrupa sokaklarında yalnız kurt! 'Bozkurt' işareti tartışmaları sürerken, viral olan görüntü

    06.07.2024 10:20
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    Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
    06.07.2024 10:20
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    Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Avrupa'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Fransa’nın başkenti Paris’te çekilen görüntüler hızla yayıldı.

    A Milli Takımımızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile oynadığı mücadelenin yankıları sürüyor. Rakibini 2-1'lik skorla geçen ve adını çeyrek finale yazdıran milliler tüm Türkiye'yi sevince boğarken maçın yıldızı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti gündem yarattı.

    AVRUPA SOKAKLARINDA YALNIZ DOLAŞAN BİR KURT

    UEFA, Demiral'a 2 maçlık skadal bir ceza verirken, tüm Türkiye uygulanan çifte standart karşısında adeta ayaklandı. Milliler, bugün Hollanda karşısında yarı final bileti almak için çıkacakken Avrupa'da çekilen bir görüntü çok konuşuldu.

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    Fransa’nın başkenti Paris’te çekilen görüntülerde yolunu kaybetmiş bir kurdun etrafına bakınarak yürüdüğü görülüyor.

    SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

    Söz konusu kurdun sahibi tarafından kaybedildiği belirtilse de polisten bir açıklama yapılmadı. Görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

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    Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlar'dan flaş karar! Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlar'dan flaş karar!


    Express


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    Anahtar Kelimeler:
    Merih Demiral Avrupa kurt
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