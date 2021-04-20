Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Birçok cepheden tepki alan Avrupa Süper Ligi projesi açıklanmasının ardından 48 saat içinde iptal edilecek gibi gözüküyor.

Son bilgilere göre kurucu 12 kulüp, ilerleyen saatlerde projeyi iptal etmek ve ligi dağıtmak için bir araya gelecek.

ÖNCE CHELSEA VE MAN CITY HAREKETE GEÇTİ

Chelsea ve Manchester City, günün ilk saatlerinde Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için hazırlıklarına başladı. İngiliz kamu otoritelerinin ve UEFA, FIFA dahil olmak üzere futbol yetkililerinin yaptığı baskıların bu durumda etkili olduğu vurgulandı.

Chelsea ve Manchester City'nin projeye katılmayı finansal açıdan ilgi çekici bulduğu, önemli bir fırsatın kaçırılmaması için ilk anda imzaladıkları ancak yaşanan gelişmelerin ardından ayrılmayı düşündükleri belirtildi. İki kulübün de UEFA ile görüşmeleri sürdürdüğünün altı çizildi.

BARCELONA VE ATLETICO DA GERİ ADIM ATTI

Chelsea ve Manchester City'nin ardından Barcelona ve Atletico Madrid'den de "çatlak sesler" çıkmaya başladı. Öncelikle Barcelona'da genel kurul üyeleri projeye karşı olduklarını belirtti ve "Süper Zenginler Ligi'ne girişimiz kabul edilemez." ifadeleriyle bir bildiri yayımladı.