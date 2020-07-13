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Avrupa'ya giden yolda Trabzonspor'un umudu arttı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekibi Manchester City'e verdiği 2 yıl Avrupa kupalarından men cezasını kaldırması, benzer nedenle CAS'a başvuran Trabzonspor'un da umudunu artırdı.

Avrupa'ya giden yolda Trabzonspor'un umudu arttı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, bu karara itiraz ederek konuyu CAS'a taşımıştı. Bordo-mavililerin CAS'a yaptığı itirazın ardından duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirileceği açıklanırken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e de verilen benzer cezanın kaldırılması Trabzonspor camiasında umutları artırdı. Perşembe günü görülecek duruşma öncesi bordo-mavili camiada umutlu bekleyiş hakim olurken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da daha önce bu cezanın kaldırılacağına inandığını vurgulamıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA tarafından iki yıl Avrupa kupalarından men ve 30 milyon Euro'luk para cezası verilmişti. Bugün CAS'tan yapılan açıklamada, kupalardan men cezasının kaldırıldığı, para cezasının da 10 milyon Euro'ya indirildiği bildirildi.

(DHA)

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