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Avrupa Yakası nasıl yazılır? Avrupa Yakası ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük yönünden çok geniştir. Geçmiş medeniyetlerden dilimize çevrilerek aktarılmış çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bu kelimeleri dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde telaffuz etmek ve yazmak oldukça önemlidir. Sözcüklerin yazımında yapılan en ufak bir hata cümlenin manasının bozulmasına da neden olabilir. Dilimizde sıklıkla yazım yanlışına rastlanılan sözcüklerden biri Avrupa Yakası kelimesidir. Peki, Avrupa Yakası nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gündelik sohbetlerde kullanılan sözcüklerde telaffuz yanlışı yaptığımızda karşı taraf bu durumu fark etmeyebilir. Ancak yazılı iletişimlerde aynı durum geçerli değildir. Yazışmalarda yapılan bir yanlışlık o cümlenin bütününü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Türkçemizde bulunan sözcüklerden birisi Avrupa Yakası kelimesidir. Avrupa Yakası yazımı ile ilgili sıklıkla hataya düşülmektedir. Bu ve benzeri sözcüklerin doğru yazılışını öğrenmek için sıklıkla yazım kılavuzlarına bakılmaktadır.

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Avrupa Yakası nasıl yazılır?

Avrupa Yakası sözcüğünün yazımında birden fazla hataya düşülmektedir. Bu kelimenin yazımında kararsız olunduğunda online hizmet sunan sözlük sitelerinin ziyaret edilmesi önerilmektedir. Ayrıca Avrupa Yakası büyük mü yazılır konusu da oldukça önemlidir. Dilbilgisi kurallarında yer isimlerinden sonra gelen deniz, göl, boğaz ve benzeri yerleri bildirmek için kullanılan ikinci adlar her daim büyük harfle başlamaktadır.

Avrupa Yakası TDK’ye göre her zaman baş harflerinin büyük harfle başlaması gereken bir kelimedir. İnternet ortamında birçok kişi tarafından sıklıkla aratılan Avrupa Yakası küçük mü yazılır sorusunun yanıtı da böylelikle verilmektedir. Bu kelime her daim “Avrupa Yakası” şeklinde baş harfleri büyük olarak yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğün “avrupa yakası” olarak küçük harflerle yazılıp kullanılması doğru değildir.

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Avrupa Yakası ayrı mı yazılır?

Avrupa Yakası sözcüğü yer bildiren bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimede sıklıkla yazım hatasına rastlanılmaktadır. Özellikle Avrupa Yakası bitişik mi yazılır konusu ayrı bir öneme sahiptir. Dilimizde yer alan bazı kelimeler ayrı bir şekilde yazılırken kimileri ise bitişik yazılarak kullanılmaktadır. Avrupa Yakası sözcüğü de her daim ayrı kullanılması gereken sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün “Avrupayakası” olarak yazılması, yazım kuralları bakımından doğru kabul edilmemektedir. Türk Dil Kurumunun resmî sözlük sitesi baz alındığında bu kelime her zaman “Avrupa Yakası” şeklinde hem baş harfleri büyük hem de ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Buna göre Avrupa Yakası doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Avrupa Yakası (doğru kullanım)
  • Avrupayakası (yanlış kullanım)
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