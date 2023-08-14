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Arka plan nasıl yazılır? Arka plan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde yapılan kelime hataları çok göze çarpmasa da resmi işlerde yapılan yazım yanlışları manasız cümlelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Türkçemiz çok zengin bir dil olduğundan pek çok kelimeyi yazarken yazım yanlışı yapmaktayız. Bu yanlışı düzeltip sözcükleri doğru bir şekilde kullanmamız oldukça önemlidir. Dilimizde yaygın olarak yanlış yazılan sözcüklerden biri arka plan kelimesidir. Peki, arka plan nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Arka plan kelimesi günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün yazımında da aynı sıklıkla hataya düşülmektedir. Arka plan yazımı konusunda kararsız kalındığında kelimeyi kullanmadan önce sözlüklerden faydalanılması büyük önem taşımaktadır. Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sitesi bizlere bu noktada çok yardımcı olmaktadır. Kelimelerin doğru yazımıyla birlikte okunuşlarından anlamlarına kadar birçok önemli bilgi bu sitede yer alır.

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Arka plan nasıl yazılır?

Türkçemizde farklı kültürlerden gelen birçok sözcük bulunmaktadır. Farklı kültürlerden gelen sözcükler dışında yeni türetilen kelimelerde barındırmaktadır. Ayrıca birçok sözcüğün sonuna ek getirilerek de kullanılan kelimeler mevcuttur. Dilimizde çok sık kullanılan kelimelerden biri arka plan sözcüğüdür. Bu sözcüğün yazımında çok sık hata yapılmaktadır. Kelimelerin doğru yazılış şekilleriyle birlikte manaları da bilmek önemlidir. Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu sözcüğü bizlere bu sözcüğün hem yazılışını hem okunuşunu hem de manasını vermektedir. Bu bağlamda arka plan TDK’ye göre anlamı şöyledir:

  • (İsim) Herhangi bir şeyin gerisinde kalan veya görünen, geri plan.
  • (Sıfat/Mecaz) Değeri ya da önemi olmayan, değersiz.
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Arka plan ayrı mı yazılır?

Arka plan sözcüğü hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca mecaz manası da bulunmaktadır. Bu sözcük pek çok yerde karşımıza “arkaplan” şeklinde birleşik yazımıyla çıkmaktadır. Bu sözcükle ilgili çelişkiye düşen birçok kişi için arka plan bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı önemlidir. Türk Dil Kurumu’na baktığımızda bu kelimenin ayrı yazıldığını görmekteyiz. Dil bilgisinde “alt, ön, sağ, sol, arka, üst, tek” gibi sözcüklerin başa gelmesiyle meydana getirilen kelimeler ve kavramlar her daim ayrı olarak kullanılmaktadır. Buna göre arka plan doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Arka plan (doğru kullanım)
  • Arkaplan (yanlış kullanım)
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