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Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler aşka geldi! Sevgilisi de çok ünlü çıktı!

06.04.2023 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası dizisindeki Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Şenay Gürler, uzun süredir birlikte olduğu ünlü sevgilisiyle yıl dönümü fotoğrafları paylaştı. Kısa sürede paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun sevgilisini yeni görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler aşka geldi! Sevgilisi de çok ünlü çıktı!

Şenay Gürler, uzun yıllardır birlikte yaşadığı sevgilisiyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Gürler, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncunun sevgilisinin kim olduğu herkesi şaşkına çevirdi.

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Ünlü oyuncunun sevgilisi, herkesin yakından tanıdığı Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'den başkası değil.

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9 YILLIK HAYAT ARKADAŞLIĞI

Şenay Gürler ve Semih Saygıner 9 yıldır birlikteler. Resmi olarak evli olmadıklarını açıklayan çift verdikleri bir röportajda 'Birbirimiz için yaratılmışız' diyerek ne kadar uyumlu bir ikili olduklarını söylemişti.

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Şenay Gürler'in Duygu isminde bir kızı bulunuyor. Kızını kameralardan uzak tutan Gürler, Semih Saygıner'le de gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

"AŞKLA, SEVGİYLE EL ELE..."

Şenay Gürler, Semih Saygıner ile olan birlikteliklerinin 9 yılı devirdiğini yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Gürler paylaşımına, "9 yılı bitirdik… Aşkla, sevgiyle, birlikte, elele… Aşkım" notunu düştü.

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Milli bilardosu Semih Saygıner ise sevgilisinin paylaşımına "Aşkııımmm…" yazarak cevap verdi. Çiftin paylaşımına kısa sürede yorum yağdı. Bazı kullanıcılar fotoğraflara, "Bir meleğin her anı aşkla kutsanmıştır;binyıl sürsün aşkınız inşallah", "Seviyoruz sizleri hem çift hem bireysel", "Birlikte çoook güzelsinizz. Aşkla dolu nice yıllara" gibi yorumlarda bulundular.

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