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Sperm kalitesi en düşük ülke belli oldu!

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

Daha önce de Almanya, Norveç, ve Danimarka’da çok düşük sperm oranları bulunmuştu. 2 bin 500 kişiyle yapılan araştırma İsviçreli genç erkeklerin sperm konsantrasyonlarının daha da düşük olduğunu ortaya koydu

Sperm kalitesi en düşük ülke belli oldu!

İsviçreli erkeklerin sperm sayılarının Avrupa’nın en kötüleri arasında olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayımlandı.

Bilim insanları ilk kez İsviçreli erkeklerin sperm kalitesini inceleyen ülke genelinde bir araştırma yürüttü. Bulgular, İsviçreli erkeklerin yalnızca yüzde 38’inin sperm kalitesinin ortalamanın üzerinde olduğunu gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği alt sınıra göre, katılımcıların yüzde 17’sinin çocuk sahibi olma şansı düşük. Bu kişiler mililitre başına 15 milyondan az sperm konsantrasyonuna sahip.

Genç Avrupalı erkekler için ortalama sperm konsantrasyonu mililitre başına 41-67 milyon civarında. Andrology adlı bilimsel yayında yer alan araştırmaya göre, İsviçreli erkeklerin mililitre başına ortalama 47 milyon sperm konsantrasyonu bulunuyor.

Araştırma ekibinde yer alan Cenevre Üniversitesi’nden Profesör Serge Nef, “Bir erkek mililitre başına 40 milyondan az sperm konsantrasyonuna sahipse, bu sayıda önemli ölçüde artış görülebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu anlamalı” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa sperm kalitesi isviçre

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