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Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 13:49 | Son Güncelleme 6 saat önce

Mustafa Sandal'dan ayrılacağı yönünde haberlerle gündeme gelen Emina Sandal'ın son görüntüsü 'artık geri dönüş yok' iddialarını güçlendirdi.

Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı

Aralarındaki krizi bir türlü çözemeyen ve boşanacakları konuşulan Mustafa- Emina Sandal çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; 36 yaşındaki Emina Sandal Zincirlikuyu'da bir AVM'de avukatıyla buluştu.

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Annesi Senija Jahovic'in yalnız bırakmadığı Emina Sandal, boşanma protokolünü imzaladı.

"EN HAYIRLISI BU"

Mustafa Sandal ile ayrı yaşamaya başlayan Emina Sandal'ın avukatına "En hayırlısı bu" dediği ileri sürüldü.

'DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLÜŞÜNE SAHİP KADIN...'

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Öte yandan Mustafa Sandal'ın Instagram hesabından 'İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını...' notu ile paylaştığı fotoğraf çiftin barış sinyali olarak görülmüştü. Ama görünen o ki değilmiş.

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