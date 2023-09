Avukatlara yönelik saldırılar İstanbul'da protesto edildi

İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar, taşıdıkları pankartlar eşliğinde meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Burcu Öztoprak Alsulu, yaptığı açıklamada, Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından avukat Mehmet Erdal Çam'ın daha önce davasına baktığı müvekkili tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Alsulu, farklı tarihlerde de birçok avukatın öldürüldüğünü belirterek "Maalesef saydığımız bu yaşam hakkına dönük ve can yakıcı vakalar artık her gün, yaşamın her alanında sistematik hale gelmiştir. Avukatlar her geçen yıl daha fazla oranda öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyor." dedi.

Avukatın yurttaşın sesi olduğunu ifade eden Alsulu bu sesi susturmaya çalışanlara taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.