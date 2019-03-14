Cep telefonu oka kalkan olup, hayat kurtardı

Polisin verdiği bilgiye göre 43 yaşındaki adı açıklanmayan adam ve ok ile yay taşıyan saldırgan arasındaki tartışma evnin önünde başladı.
Kurban, tartışmayı görüntülemek için cep telefonunu kaldırdığı anda saldırgan oku fırlattı ve telefon oka kalkan oldu.
Polis, okun cep telefonunu delip geçtiğini ve telefonun okun etkisiyle yüzüne çarpması sonucu kurbanın yüzünde küçük bir kesik oluştuğunu söyledi.
39 yaşındaki saldırgan olay yerinde tutuklandı.
Polis, olayın New South Wales eyaletindeki Nimbir kasabasında yaşandığını ve tarafların birbirlerini tanıdıklarını açıkladı. Ancak başka bir ayrıntı verilmedi.
39 yaşındaki adamın saldırı ve mülke zarar verme suçlarından gelecek ay yargılanmaya başlanacağı belirtildi.
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