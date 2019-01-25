TREND

Korkunç! Klozete oturan kadını yılan ısırdı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir evin tuvaletine giren halı pitonunun klozete oturan kadını ısırdığı bildirildi.

Korkunç! Klozete oturan kadını yılan ısırdı

Sputnik Türkiye'de yayımlanan habere göre Brisbane'de yayın yapan Courier Mail gazetesinde yer alan habere göre, 59 yaşındaki Helen Richards bir akrabasının evinde tuvaleti kullanmak istedi. Kadın, klozete önceden giren yılan tarafından ısırıldı.

Salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda Richards'ın 1.5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanının saldırısından küçük yaralarla kurtulduğu bildirildi.
Klozete oturduktan sonra ‘keskin bir dokunuş' hissettiğini ifade eden talihsiz kadın "Aşağıda olan pantolonumla yerimden fırladım ve geriye baktım. Uzun boyunlu, kaplumbağaya benzer bir şey klozetin içine geri çekiliyordu" ifadelerin kullandı.

Klozeti kapattıktan sonra yılan yakalayıcısı Jasmine Zeleny'i aradığını dile getiren Richards, vücudundaki ısırık yaralarının antiseptikle tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

_105334305_50623492_947707382084542_6312839370856464384_n

‘BÖLGEDE SIK RASTLANIYOR'

Klozetteki yılanı çıkartan Jasmine Zeleny, susuz kalan yılanların klozetlere girmesinin bölgede yoğun şekilde yaşandığını hatırlatarak klozetlerin oturulmadan önce kontrol edilmesini istedi.

Klozetlerde yılan gördükten sonra sifonun çekilmemesi gerektiğinin altını çizen Zeleny, "Kesinlikle sifonu çekmeye kalkışmayın. Çünkü yılan borulardan tekrar geri gelebilir. Müdahale etmeyip kendi haline bırakın ve sonra bir yılan yakalayıcısı gelip yılanı alabilir" dedi.

Avustralya'nın doğu kıyıları boyunca yaygın olarak görülen halı pitonu türü yılanların zehirsiz olduğu biliniyor ancak insanları ısırması durumunda tetanoz tedavisine ihtiyaç duyuluyor.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Eşcinselleri 'tedavi' ettiğini söylüyordu, eşcinsel olduğunu açıkladıEşcinselleri 'tedavi' ettiğini söylüyordu, eşcinsel olduğunu açıkladı
Korku dolu anlar kamerada!Korku dolu anlar kamerada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avustralya brisbane tuvalet yılan klozet

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...

Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...

Twitter'da Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz tartışması!

Twitter'da Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz tartışması!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış

Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış

Eşcinselleri 'tedavi' ettiğini söylüyordu, eşcinsel olduğunu açıkladı

Eşcinselleri 'tedavi' ettiğini söylüyordu, eşcinsel olduğunu açıkladı

Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada

Korku dolu anlar kamerada!

Yaban domuzunun Konyaaltı sahilinde dev dalgalarla mücadelesi kamerada

Herkes ona bakakaldı!

Avustralya’da hava sıcaklığı 45 dereceyi geçince, işletmeci 750 litre bira dağıttı

Avustralya’da hava ısınınca, işletmeci 750 litre bira dağıttı

Hint sinemaseverler neden süt çalıyor?

Polisler yetişemiyor! Hint sinemaseverler neden süt çalıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.