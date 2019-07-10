Mynet Trend

Bu kuşlar her yerde! Taşıdığı bakteri çok tehlikeli

BBC BBC
10.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Avustralya genelindeki tüm martıların antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığı belirlendi.

Bu kuşlar her yerde! Taşıdığı bakteri çok tehlikeli

Bu kuşların çöplerden ve kanalizasyon sularından kaptığı koliform gibi bakterilerin insanlar ve diğer hayvanlara geçebileceği belirtiliyor.

Koliform, idrar yolları enfeksiyonu, kan zehirlenmesi ve kan enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

Perth'teki Murdoch Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları bilim dergisi Journal of Antimicrobial Chemotherapy'de yayımlanan araştırma kapsamında ülkenin farklı noktalarından toplanan 562 martı dışkısı örneği incelendi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sam Abraham, araştırmalarıyla ilgili olarak, "Bu sonuçlar, tüm hükümetlerle su ve atık yönetimi yapan kurumların soruna iş birliği yaparak çözüm getirmesi konusunda bir uyarı niteliğinde" dedi.

2019-06-16T000000Z_146597411_RC1DAAC7ED50_RTRMADP_3_BELARUS-WILDLIFE

'ELLER TEMASTAN SONRA YIKANMALI'

Uzmanlar bakterinin martı dışkısıyla temasla geçebileceğini ancak ellerin yıkanması halinde riskin düşük olduğunu söylüyor.

Araştırmaya göre martı dışkılarında bulunan bazı bakteriler Cephalosporin ve Fluoroquinolone gibi yangın kullanılan antibiyotiklere direnç gösteriyor.

Bir dışkı örneğinde ağır ve yüksek riskli enfeksiyonlarda son çare olarak kullanılan Carbapenem'e de direnç gösteren bir bakteri türüne rastlandı.


PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Her hücrede mahkumlar için tablet olacakHer hücrede mahkumlar için tablet olacak
Bahçesine gelen tilkiyi eliyle beslediBahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avustralya martı antibiyotik Bakteri

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

Mine Koşan'ın Halil Ergün paylaşımı olay oldu!

Mine Koşan'ın Halil Ergün paylaşımı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hapishanelere bilgisayar geliyor, her hücrede mahkumlar için tablet olacak

Her hücrede mahkumlar için tablet olacak

Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

Yeni trend: Çamaşırlarınızı yıkamayın!

Yeni trend: Çamaşırlarınızı yıkamayın!

'İngiltere ve Fransa, Suriye'ye yeni asker gönderecek'

'İngiltere ve Fransa, Suriye'ye yeni asker gönderecek'

Binlerce sazan yavrusu Çorum'da göle bırakıldı

Binlercesi göle bırakıldı

Herkes ayrılırlar derken onlar zoru başardı!

Herkes ayrılırlar derken onlar zoru başardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.